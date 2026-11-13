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Xã hội

Ngày 13/11, quy tập thêm 01 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

SỸ THÀNH // TRUNG TÂM TIN TỨC
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Ngày 13/11/2026, lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 01 hài cốt liệt sĩ. Qua hai đợt tìm kiếm, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đây là 1.018 bộ.

Ngày 13/11, quy tập thêm 01 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13/11/2026, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Ngày 13/11, quy tập thêm 01 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 13/11/2026, công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 02 đợt, với kết quả cụ thể như sau:

Đợt 1: Đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2: Các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng trong ngày 13/11/2026, đã phát hiện, quy tập thêm 01 bộ hài cốt liệt sĩ.

Ngày 13/11, quy tập thêm 01 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Kể từ ngày thực hiện Đợt 2 (từ ngày 15/10/2026 đến ngày 13/11/2026), đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 287 bộ HCLS đơn (có 64 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, từ ngày 23/6/2026 đến hết ngày 13/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 1.018 hài cốt liệt sĩ (371 bộ có di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đó, 985 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, gồm 02 vị trí tại Khu A và 06 vị trí tại Khu B.

Ngày 13/11, quy tập thêm 01 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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