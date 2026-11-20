Mở rộng kết nối giao thông công cộng, khuyến khích người dân sử dụng Metro

Tại họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh, đại diện Sở Xây dựng đã thông tin về tình hình hoạt động của tuyến Metro số 1 và các giải pháp tăng khả năng tiếp cận phương tiện giao thông công cộng.

Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh chủ trì buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố chiều 19/11/2026

Theo Sở Xây dựng, tuyến Metro số 1 ghi nhận sản lượng hành khách tăng trưởng ổn định, nhu cầu sử dụng ngày càng gia tăng. Tính từ khi khai thác thương mại đến hết tháng 10/2026, tuyến đã vận chuyển hơn 41 triệu hành khách, với hơn 155.000 lượt tàu hoạt động an toàn.

Kết nối xe buýt và Metro, giảm chi phí đi lại

Để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận Metro số 1, TP. Hồ Chí Minh hiện có 68 tuyến xe buýt kết nối trực tiếp với 14 nhà ga và 11 bãi giữ xe. Đồng thời, thành phố triển khai chính sách hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt, góp phần giảm chi phí đi lại và khuyến khích người dân kết hợp xe buýt với Metro trong hành trình hằng ngày.

Hệ thống xe buýt tại TP. Hồ Chí Minh ngày càng được đầu tư hiện đại, tăng cường kết nối trực tiếp với 14 nhà ga tuyến Metro số 1 cùng nhiều chính sách hỗ trợ giá vé, giúp người dân thuận tiện di chuyển và giảm chi phí đi lại hằng ngày

Ông Nguyễn Văn Long - Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, cho biết thành phố đang hoàn thiện phương án vé liên thông giữa xe buýt và Metro. Bên cạnh đó, ứng dụng MultiGo hỗ trợ người dân tra cứu tuyến đường và hành trình kết nối nhiều loại hình vận tải.

Những giải pháp này hướng đến giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và hạn chế bất tiện khi chuyển đổi giữa các phương tiện. Qua đó, người dân có thêm lựa chọn phù hợp, từng bước hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng trong di chuyển hằng ngày.

Phát triển hạ tầng, nâng cao khả năng tiếp cận giao thông công cộng

Cũng tại họp báo, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thông tin về tiến độ một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được triển khai trên địa bàn. Trong đó có nút giao An Phú, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và tuyến đường Nguyễn Văn Linh kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, địa phương cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí tham dự buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tại Trung tâm Báo chí TP. Hồ Chí Minh

Việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đi lại của người dân và phát triển hệ thống vận tải đô thị.

Bên cạnh lĩnh vực giao thông, tại họp báo, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cũng thông tin về các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Nổi bật là chương trình tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ từ ngày 22 đến 24/11, góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân và du khách.