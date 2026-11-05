Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động trao đổi bên lề Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026, nhằm tăng cường kết nối giữa hai bên

Với hơn 3.400 dự án và tổng vốn đăng ký trên 15,8 tỷ USD, doanh nghiệp Hàn Quốc là lực lượng đầu tư quan trọng tại TP. Hồ Chí Minh. Hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu mở rộng hoạt động là một trọng tâm trong chính sách thu hút đầu tư của Thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại thường niên, được duy trì từ năm 2021 nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thành phố

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, quan hệ hợp tác với Hàn Quốc tiếp tục được chú trọng. Hội nghị năm nay tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm, đó là tháo gỡ những khó khăn đang ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới, hướng tới môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và phát triển lâu dài.

Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026 diễn ra sáng 5/11/2026 tại Khách sạn Rex

Gỡ vướng cho doanh nghiệp Hàn Quốc

Sáng 5/11/2026, tại Khách sạn Rex, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2026. Hội nghị do ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, chủ trì, với sự tham dự của các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh chủ trì hội nghị, yêu cầu các sở, ngành xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý kiến nghị của doanh nghiệp

Được duy trì thường niên từ năm 2021, hội nghị là kênh trao đổi trực tiếp giữa chính quyền Thành phố và doanh nghiệp. Năm nay, nội dung đối thoại tập trung vào những vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nhất là các vấn đề về đất đai, thuế, hải quan, lao động và thủ tục hành chính.

Ông Lê Anh Hoàng - Phó Giám đốc ITPC, báo cáo công tác tiếp nhận, phối hợp phản hồi các kiến nghị của doanh nghiệp Hàn Quốc trước hội nghị

Trước hội nghị, ITPC tiếp nhận 15 nội dung kiến nghị, đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc và chuyển đến 13 sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét. Đến ngày 12/10/2026, toàn bộ 13 đơn vị đã có văn bản phản hồi, hướng dẫn hoặc đưa ra phương án xử lý. Song, một số nội dung vẫn cần tiếp tục trao đổi để làm rõ quy định và cách thức thực hiện.

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh tham gia trao đổi về những quy định thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh yêu cầu giải quyết kiến nghị gắn với trách nhiệm của từng cơ quan. Các sở, ngành phải trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp, xác định đầu mối xử lý và thời hạn thực hiện đối với từng vấn đề; đồng thời tổng hợp những nội dung vượt thẩm quyền để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Đại diện Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, trình bày nội dung liên quan đến thể chế và chính sách đầu tư

Từ phía doanh nghiệp, ông Jung Jung Tae - Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, cho rằng bên cạnh việc thu hút nguồn vốn mới, hỗ trợ các doanh nghiệp đang hoạt động ổn định và mở rộng đầu tư là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Ông cũng đề nghị tăng cường tính minh bạch, khả năng dự báo của môi trường kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và phát triển hạ tầng.

Ông Jung Jung Tae - Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, đề xuất cải thiện chính sách phát triển bất động sản, xây dựng và hạ tầng nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư

Các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục nêu những khó khăn cụ thể. Trong đó, Tập đoàn Hyosung kiến nghị về cơ chế hỗ trợ dự án sản xuất nguyên liệu sinh học Bio-BDO; Công ty Young Woo đề cập những vấn đề liên quan đến quy hoạch, di dời cơ sở sản xuất. Các cơ quan chuyên môn của Thành phố trao đổi về cơ chế ưu đãi, quỹ đất công nghiệp và phương án phối hợp giải quyết theo quy định.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia hội nghị, tập trung vào những vấn đề ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và kinh doanh

Đối với việc chuyển đổi, di dời các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, Thành phố đang xây dựng phương án tái cấu trúc công nghiệp, gắn với việc rà soát quỹ đất thay thế và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm lộ trình phù hợp, hạn chế gián đoạn sản xuất và ảnh hưởng đến người lao động.

Mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc

Bên cạnh tháo gỡ khó khăn, hội nghị dành thời gian giới thiệu các dự án và định hướng thu hút đầu tư trong không gian phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh tham gia trao đổi về các vấn đề liên quan đến chính sách lao động

Theo ông Phạm Quang Nhật - Giám đốc ITPC, Hàn Quốc hiện dẫn đầu về số lượng dự án FDI tại Thành phố, với hơn 3.400 dự án và tổng vốn đăng ký trên 15,8 tỷ USD tính đến ngày 30/9/2026, đứng thứ hai về quy mô vốn. Thành phố đang kêu gọi đầu tư vào hơn 200 dự án thuộc 9 nhóm lĩnh vực, ưu tiên những dự án gắn với công nghệ, hạ tầng hiện đại và phát triển đô thị.

Ông Phạm Quang Nhật - Thành ủy viên,Giám đốc ITPC, giới thiệu hơn 200 dự án kêu gọi đầu tư thuộc 9 nhóm lĩnh vực ưu tiên của TP. Hồ Chí Minh

Trong lĩnh vực điện tử, bán dẫn và công nghệ cao, Thành phố giới thiệu các dự án trung tâm nghiên cứu, phát triển và đào tạo vi mạch bán dẫn, nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cùng trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ sinh học tại Khu Công nghệ cao. Mục tiêu là tăng cường liên kết giữa nghiên cứu, sản xuất và đào tạo nhân lực kỹ thuật.

Ông Phạm Văn Đại - Giám đốc Công ty Hyosung, trình bày kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại

Ở lĩnh vực công nghiệp, các khu công nghiệp Lai Hưng và Bình Dương Riverside, mỗi khu có quy mô 600 ha, được định hướng phát triển khoa học công nghệ, chip và bán dẫn. Các khu công nghiệp Phạm Văn Hai I và II tập trung vào công nghệ cao, cơ khí chính xác, chế tạo máy và tự động hóa. Thành phố cũng kêu gọi hợp tác đầu tư các tuyến đường sắt đô thị, hạ tầng cảng biển và khu đô thị mới.

Ông Woo Gong - Phó Tổng Giám đốc Công ty Young Woo, trao đổi về những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Đáng chú ý, tại phiên thảo luận về cải thiện thể chế, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc Jung Jung Tae đưa ra 8 kiến nghị liên quan đến chính sách phát triển bất động sản. Các đề xuất tập trung vào việc công khai cơ sở tính tiền sử dụng đất, tạo điều kiện tham gia đấu thầu, bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư, kết nối hạ tầng và tạo thuận lợi cho quá trình thu hồi vốn.

Các ý kiến từ đại biểu được ghi nhận tại hội nghị để cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn và phối hợp xử lý

Ở lĩnh vực chuyển đổi xanh, ông Sim Yongsub - Đại diện Công ty Nanoom Energy Việt Nam, đề xuất thí điểm hệ thống sạc xe máy điện thông minh tại 5 địa điểm đất công. Theo phương án doanh nghiệp trình bày, hệ thống sử dụng nguồn vốn tư nhân, kết hợp giải pháp quản lý an toàn điện và dự kiến vận hành thử nghiệm trong 90 ngày để đánh giá hiệu quả trước khi xem xét mở rộng.

Đại biểu tham gia trao đổi tại phiên đối thoại về các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư và kinh doanh

Các nội dung hiến kế được đặt trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh triển khai Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, với những cơ chế mới về thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và nâng cao tính chủ động trong quản lý.

Ông Kim Nyoun Ho - Chủ tịch KOCHAM, trao đổi về tình hình giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp Hàn Quốc và các vấn đề tiếp tục phát sinh trong năm 2026

Để các cơ hội hợp tác đi vào thực chất, ITPC xác định tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, KOTRA và KOCHAM trong việc kết nối nhà đầu tư, hướng dẫn thủ tục và theo dõi kiến nghị sau hội nghị.

Ông Jeong Ji Hoon - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM), trình bày những khó khăn, vướng mắc chung của doanh nghiệp hội viên

Trọng tâm của hoạt động đối thoại là duy trì môi trường đầu tư ổn định, giải quyết những vướng mắc phát sinh và tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Thực tế, đây cũng là một trong những giải pháp TP. Hồ Chí Minh hướng tới nhằm thu hút nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.