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Sức khỏe

TP. Hồ Chí Minh: Tầm soát bệnh, góp phần thúc đẩy phòng bệnh từ sớm cho người dân

THÀNH NGUYÊN, VĨNH LỘC, KIM NGỌC
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(HTV) - Tầm soát bệnh tim mạch tại phường Chánh Phú Hòa, TP. Hồ Chí Minh thu hút hơn 1.200 người dân tham gia. Chương trình cung cấp dịch vụ khám, tư vấn sức khỏe, tầm soát đột quỵ và đánh giá nguy cơ bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa, góp phần thúc đẩy phòng bệnh từ sớm.

Hơn 1.200 người dân tại phường Chánh Phú Hòa, TP. Hồ Chí Minh, tham gia chương trình tầm soát sức khỏe nhằm đánh giá nguy cơ bệnh tim mạch, thận và rối loạn chuyển hóa. Thông qua hoạt động khám, tư vấn và tầm soát đột quỵ, chương trình hướng đến phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, đồng thời đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng đến gần hơn với cộng đồng.

Tầm soát bệnh tim mạch giúp người dân nhận diện nguy cơ sớm

Chương trình mang tên "Hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh - Bảo vệ tim mạch, thận, chuyển hóa cho người đái tháo đường" được triển khai tại phường Chánh Phú Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Tại đây, đội ngũ y bác sĩ thực hiện khám và tư vấn sức khỏe giúp người dân tiếp cận thông tin về tình trạng sức khỏe, tầm soát đột quỵ hỗ trợ đánh giá các yếu tố nguy cơ liên quan. Đồng thời, đánh giá chuyên sâu, tập trung vào nguy cơ bệnh tim mạch, bệnh thận và rối loạn chuyển hóa và kết nối chăm sóc hướng đến phân tầng nguy cơ, lựa chọn hành trình chăm sóc phù hợp.

Đặc biệt, chương trình không chỉ tập trung vào người mắc đái tháo đường mà còn mở rộng cơ hội kiểm tra sức khỏe cho người dân trong cộng đồng. Nhờ đó, hoạt động tầm soát góp phần nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ sức khỏe, thay vì chỉ tiếp cận y tế khi bệnh đã biểu hiện rõ.

TP. Hồ Chí Minh: Tầm soát bệnh, góp phần thúc đẩy phòng bệnh từ sớm cho người dân- Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh: Tầm soát bệnh, góp phần thúc đẩy phòng bệnh từ sớm cho người dân- Ảnh 2.

Người dân tham gia chương trình tầm soát bệnh tim mạch tại phường Chánh Phú Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh: Vai trò của y tế dự phòng

Đại diện Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đánh giá chương trình có ý nghĩa trong việc chăm sóc sức khỏe người dân và thúc đẩy thay đổi tư duy của ngành y tế theo hướng phòng bệnh.

TS.BS.CKII Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh phát biểu: "Chúng tôi đánh giá cao chương trình lần này vì nó không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cho người dân mà còn góp phần nâng cao nhận thức của ngành y tế theo tinh thần 72 của Bộ chính trị chuyển từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh". 

Theo định hướng được nêu tại chương trình, việc đưa kiến thức y khoa đến gần hơn với người mắc đái tháo đường là một trong những giải pháp nhằm tăng cơ hội phát hiện sớm, phân tầng nguy cơ và kết nối người bệnh với các dịch vụ chăm sóc.

Bên cạnh đó, hoạt động tầm soát cộng đồng còn tạo điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu tình trạng sức khỏe, tiếp cận tư vấn và nhận diện những yếu tố cần theo dõi.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động khám tại địa điểm tổ chức, chương trình còn hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua sự phối hợp giữa các đơn vị y tế và dược phẩm. Ông Khunwet Apisak - Tổng Giám đốc Công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam, cho biết đơn vị kỳ vọng sự phối hợp với Long Châu sẽ góp phần nâng cao nhận thức phòng bệnh và mở rộng cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc trang bị kiến thức y khoa cho đội ngũ dược sĩ hướng đến xây dựng nhà thuốc thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy. Đồng thời, ông Lê Cao Bảo - Phó Giám đốc Marketing Chuỗi dược phẩm bán lẻ FPT Long Châu, cho biết đơn vị kỳ vọng tiếp tục tổ chức các chương trình chăm sóc sức khỏe với nhiều chủ đề khác nhau, đưa bác sĩ đến gần người dân hơn.

Từ góc độ người tham gia, hoạt động khám sức khỏe miễn phí giúp giảm bớt tâm lý e ngại khi tiếp cận dịch vụ y tế. Bà Trần Thị Chinh, người dân phường Chánh Phú Hòa, cho biết bà cảm thấy yên tâm khi được đội ngũ bác sĩ thăm khám và mong muốn chương trình tiếp tục được tổ chức để nhiều người có cơ hội hưởng lợi.

TP. Hồ Chí Minh: Tầm soát bệnh, góp phần thúc đẩy phòng bệnh từ sớm cho người dân- Ảnh 3.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đánh giá chương trình tầm soát bệnh tim mạch góp phần thúc đẩy tư duy phòng bệnh

Với người dân, giá trị trực tiếp của chương trình nằm ở việc được tiếp cận hoạt động khám, tư vấn và đánh giá nguy cơ mà không phải trả phí tại chương trình. Tuy nhiên, kết quả tầm soát không thay thế việc chẩn đoán hoặc điều trị. Người có nguy cơ cần được hướng dẫn theo dõi, khám chuyên khoa và kết nối với cơ sở y tế phù hợp. Vì vậy, việc duy trì các hoạt động dự phòng, nâng cao nhận thức và hỗ trợ người dân tiếp cận chăm sóc sức khỏe lâu dài là những yếu tố quan trọng để chương trình phát huy hiệu quả.


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