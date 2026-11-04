TP. Hồ Chí Minh siết kiểm soát thực phẩm tại chợ đầu mối

Những tháng cuối năm, lượng hàng hóa tập kết tại các chợ đầu mối tăng theo nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Đây cũng là thời điểm nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể gia tăng nếu nguồn hàng và điều kiện kinh doanh không được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, việc giám sát từ khâu nhập hàng, truy xuất nguồn gốc đến bảo đảm vệ sinh tại các khu vực kinh doanh được các đơn vị tập trung thực hiện.

Kiểm soát thực phẩm ngay từ khâu nhập hàng

Tại Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, mỗi đêm có khoảng 2.400 tấn rau, củ, quả được tập kết. Vào những ngày giáp Tết, sản lượng dự báo có thể tăng lên khoảng 5.200 tấn mỗi ngày đêm. Trước áp lực hàng hóa tăng cao, Ban Quản lý chợ phối hợp với Đội 2 thuộc Sở An toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ khi hàng hóa nhập chợ.

Hoạt động tập kết, phân phối rau củ tại Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức được giám sát nhằm kiểm soát nguồn hàng trước khi đưa ra thị trường

Công tác kiểm soát tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ và hồ sơ chứng từ của hàng hóa trước khi đưa vào phân phối. Các tiểu thương cũng được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ và nhắc nhở thực hiện việc ghi chép thông tin nguồn hàng.

Anh Nguyễn Minh Đức - đại diện cửa hàng H26 Nhân Tuyết tại chợ cho biết hoạt động kiểm tra được duy trì hằng tuần. Nhân viên quản lý chợ kiểm tra sổ sách, việc ghi chép nguồn gốc và thông tin nhà cung cấp nhằm bảo đảm khả năng truy xuất trong chuỗi cung ứng.

Lực lượng quản lý chợ kiểm tra hàng hóa, hồ sơ và thông tin nguồn gốc nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm tại Chợ đầu mối Bình Điền

Đối với hàng hóa nhập khẩu, Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức yêu cầu tiểu thương cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ cho bộ phận quản lý trước khi đưa hàng xuống chợ. Theo ông Nguyễn Bình Phương - Giám đốc Kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức, việc kiểm tra hồ sơ là căn cứ để xác định nguồn gốc xuất xứ, đồng thời kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng này.

Bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực kinh doanh

Tại Chợ đầu mối Bình Điền, sản lượng hàng hóa dịp cuối năm dự kiến đạt bình quân khoảng 2.000 tấn mỗi ngày, tương đương cùng kỳ. Trong đó, thủy hải sản chiếm khoảng 900 tấn; rau, củ, quả và trái cây khoảng 850 tấn; thịt gia súc, gia cầm khoảng 250 tấn.

Các mặt hàng rau củ, trái cây tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức được kiểm soát trước khi đưa vào khu vực kinh doanh



Với lượng hàng hóa lớn và nhiều nhóm thực phẩm tươi sống, công tác kiểm tra được thực hiện trước khi hàng hóa đưa vào khu vực kinh doanh. Đối với mặt hàng thịt heo, các lô hàng phải trải qua khâu kiểm tra, phân loại và hoàn tất thủ tục cần thiết trước khi được đưa vào chợ.

Các tiểu thương cũng xác định chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - tiểu thương tại sạp H1181 cho biết việc bảo đảm chất lượng thịt heo và sức khỏe người tiêu dùng luôn được đặt lên hàng đầu. Các chi phí vận hành cần được tối ưu nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh chất lượng hàng hóa, điều kiện vệ sinh tại khu vực buôn bán cũng được chú trọng. Các tiểu thương kinh doanh thủy hải sản thực hiện thu gom rác đúng nơi quy định, vệ sinh dụng cụ và sử dụng găng tay trong quá trình bán hàng.

Để tăng cường giám sát vào thời điểm cao điểm, Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền bố trí thêm nhân sự tại các nhà lồng. Lực lượng này kiểm tra thông tin truy xuất nguồn gốc, hóa đơn và chứng từ hàng hóa. Riêng mặt hàng thịt gia súc, gia cầm phải có vòng nhận diện và đầy đủ thông tin theo quy định. Hàng nhập khẩu cũng phải đáp ứng yêu cầu về chứng từ theo quyết định do công ty ban hành.

Lập lại trật tự kinh doanh quanh chợ đầu mối

Ngoài kiểm soát hàng hóa bên trong chợ, việc bảo đảm trật tự kinh doanh tại khu vực xung quanh cũng được chính quyền địa phương và ban quản lý chợ quan tâm. Tình trạng quầy sạp kinh doanh tự phát, lấn chiếm lòng đường, lề đường trước cổng chợ thời gian qua đã được kiểm soát tương đối ổn định.

Việc duy trì trật tự tại khu vực này góp phần hạn chế tình trạng kinh doanh tự phát, tạo điều kiện cho hoạt động lưu thông hàng hóa và bảo đảm môi trường kinh doanh tại các chợ đầu mối.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao vào dịp cuối năm, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, duy trì điều kiện vệ sinh và trật tự kinh doanh cần được thực hiện đồng bộ. Đây là những yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng nguồn cung, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và ổn định hoạt động tại các chợ đầu mối trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.