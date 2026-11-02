TP. Hồ Chí Minh sau một tháng thực thi Luật Phát triển đô thị: Tạo chuyển biến cụ thể trong nhiều lĩnh vực

Chủ động giải quyết những việc từ cơ sở

Các đồ án quy hoạch trên địa bàn xã Củ Chi phần lớn được lập từ nhiều năm trước, theo địa giới hành chính của các xã trước đây và chưa đồng bộ với không gian phát triển sau sắp xếp; một số định hướng sử dụng đất không còn phù hợp thực tiễn, ảnh hưởng đến việc khai thác nguồn lực đất đai, thu hút đầu tư và triển khai những dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước thực tế đó, Luật Phát triển đô thị cùng các cơ chế đặc thù của thành phố tạo điều kiện đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch cấp dưới.

Ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi, cho biết, trên cơ sở Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm (sau khi được phê duyệt), xã Củ Chi sẽ tập trung rà soát, đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu theo địa giới hành chính mới; tháo gỡ những bất cập về quy hoạch, nhất là những khu vực quy hoạch không còn phù hợp, dự án chậm triển khai và quỹ đất chưa được khai thác hiệu quả.

Theo ông Phạm Kiều Hưng, đối với xã Củ Chi, đây là cơ hội để định hướng phát triển của địa phương được cụ thể và pháp lý hóa trong Quy hoạch tổng thể thành phố với vai trò là cực tăng trưởng mới khu vực phía Tây - Tây Nam, cửa ngõ trên trục kết nối TP.HCM với Mộc Bài và các khu vực kinh tế trọng điểm.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM là cơ sở pháp lý quan trọng để xã triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu, phát triển không gian đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng, đồng thời xác định vị trí của xã để củng cố hồ sơ Đề án thành lập phường Củ Chi; từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị, tạo nền tảng phát triển đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Cùng với đó, xã Củ Chi cũng tập trung kiến nghị thành phố quan tâm ưu tiên bố trí, phân bổ nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng giao thông chiến lược như tuyến tránh quốc lộ 22, tỉnh lộ 8 nối dài, đường dọc tuyến Metro số 2 và khu động lực phía Tây thành phố.

Qua đó, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch, khơi thông nguồn lực đất đai, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương nói riêng và khu vực phía Tây thành phố nói chung.

Cùng với quy hoạch tổng thể, sau một tháng thực thi Luật Phát triển đô thị, TP.HCM đã cụ thể hóa nhiều cơ chế chính sách đối với các lĩnh vực, từ quy hoạch, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, văn hóa và an sinh xã hội.

Trong đó, lĩnh vực khoa học - công nghệ đã có những bước triển khai khá cụ thể nhằm đưa cơ chế mới đến với viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.

Ngày 8-10, Sở KH-CN TP.HCM tổ chức triển khai những cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo gắn với Luật Phát triển đô thị. Sở tập trung phổ biến Nghị quyết số 59, 62, 64 và 65/2026/NQ-HĐND của HĐND TP.HCM về những chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp và ưu đãi thuế.

Theo ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM, các chính sách nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, tạo đột phá đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số của thành phố.

Sở KH-CN triển khai nhanh chóng, hiệu quả các chính sách, tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, thụ hưởng chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Cùng với đó, Sở KH-CN tham mưu hoàn thiện những quy định thuộc thẩm quyền UBND TP.HCM về huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công - tư và cơ chế khoán chi trong hoạt động KH-CN, đổi mới sáng tạo.

Đo hiệu quả bằng kết quả thực thi

Trong lĩnh vực y tế, từ cơ chế của Luật Phát triển đô thị và nghị quyết của HĐND TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức đưa luân phiên bác sĩ từ bệnh viện, trung tâm y tế khu vực về hỗ trợ trạm y tế. Đợt đầu đã phân công 79 bác sĩ đến 37 trạm y tế thiếu nhân lực.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đánh giá đây là giải pháp trước mắt nhằm củng cố mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu, trong khi các chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực mới tiếp tục được triển khai theo lộ trình.

Theo ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, sau một tháng thực thi Luật Phát triển đô thị, thành phố đã tập trung cụ thể hóa nhiều cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và y tế, bước đầu tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn.

Bên cạnh chính sách thu hút nhân lực y tế, các nghị quyết về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng; quản lý, bảo tồn, tu bổ di tích lịch sử, công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị; huy động nguồn lực phát triển văn hóa, thể thao cũng mở thêm cơ sở pháp lý để giải quyết những yêu cầu phát triển của thành phố.

Ông Cao Thanh Bình nhận định việc xây dựng chính sách xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, thành phố quan tâm các nhóm đối tượng thụ hưởng, nhất là người yếu thế. Những cơ chế đặc thù từng bước giúp cơ quan quản lý chủ động giải quyết công việc, đồng thời mang lại lợi ích cụ thể cho người dân.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM tiếp tục phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu xây dựng những nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách. Trong đó, tập trung vào cơ chế phát triển kinh tế ban đêm gắn với văn hóa, thể thao, du lịch; chính sách nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; các cơ chế, chính sách về văn hóa, thể thao, y tế và an sinh xã hội.

Những nội dung này sẽ được tập trung chuẩn bị để trình HĐND TP.HCM xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm, dự kiến trong tháng 12-2026, nhằm kịp thời cụ thể hóa các quy định của Luật Phát triển đô thị, đưa những cơ chế mới vào thực tiễn.

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá, khối lượng công việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị và những cơ chế, chính sách mới còn rất lớn. Một số nội dung chuẩn bị chưa đạt tiến độ yêu cầu, đòi hỏi cơ quan chủ trì phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu không để tình trạng chậm hồ sơ, chậm phối hợp, chậm xin ý kiến dẫn đến chậm triển khai chính sách và ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của thành phố.

Đối với những nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm và trong năm 2027, các đơn vị phải chủ động chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy “ban hành chính sách” sang “quản trị kết quả”.

Theo đó, không chỉ kiểm đếm số lượng nghị quyết được thông qua mà phải đánh giá từng chính sách đã tháo gỡ bao nhiêu điểm nghẽn, huy động thêm bao nhiêu nguồn lực, tạo thuận lợi như thế nào cho người dân và doanh nghiệp.

Mỗi nghị quyết sau khi ban hành phải xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, nhiệm vụ thực hiện, thời hạn hoàn thành, nguồn lực và sản phẩm đầu ra. Đây là yêu cầu quan trọng để khắc phục tình trạng chính sách được ban hành nhưng chậm triển khai hoặc chưa tạo ra hiệu quả tương xứng.