Góc nhìn HTV: Du lịch TP. Hồ Chí Minh: “chất” bù “lượng” và bài toán liên ngành bền vững

Du lịch xanh trở thành xu hướng phát triển bền vững

Những trải nghiệm như thả rùa tại Côn Đảo, trồng rừng và du lịch "chữa lành" tại Cần Giờ hay khám phá đời sống cộng đồng ở Thiềng Liềng đang thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, các tiêu chuẩn ESG về môi trường, xã hội và quản trị đang từng bước được áp dụng vào hoạt động du lịch, hướng đến giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên và hạn chế rác thải nhựa.

TP. Hồ Chí Minh rực rỡ về đêm bên dòng sông Sài Gòn, hướng đến phát triển du lịch bền vững, nâng cao chất lượng trải nghiệm và sức hút đối với du khách quốc tế

Đối với doanh nghiệp lữ hành, phát triển du lịch xanh không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch MICE, việc xây dựng chuỗi dịch vụ xanh ngày càng được chú trọng.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, việc áp dụng ESG cần được triển khai đồng bộ giữa các đơn vị, đồng thời tăng cường tính minh bạch nhằm hạn chế tình trạng "tẩy xanh" trong hoạt động du lịch.

Nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng giá trị du lịch

Thay vì chỉ tập trung gia tăng lượng khách, du lịch TP. Hồ Chí Minh đang hướng đến thu hút du khách có mức chi tiêu cao, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng nguồn thu.

Thực tế, tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn tốc độ tăng trưởng lượng khách, cho thấy sự chuyển dịch trong định hướng phát triển. Thành phố đặt mục tiêu đạt 330.000 tỷ đồng doanh thu du lịch trong năm 2026.

Bên cạnh đó, việc kết hợp bản sắc văn hóa địa phương, công nghệ số và nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên sông nước, trên không và trải nghiệm văn hóa, được kỳ vọng góp phần nâng cao sức hút và khẳng định vị thế du lịch Thành phố trên thị trường quốc tế.

Du lịch TP. Hồ Chí Minh: Từ điểm đến đến trải nghiệm văn hóa

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP. Hồ Chí Minh có thêm nhiều lợi thế về kinh tế, công nghệ, du lịch sinh thái và biển đảo, tạo điều kiện đa dạng hóa sản phẩm và hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch MICE hàng đầu Đông Nam Á.

Trong đó, du lịch MICE được chú trọng phát triển theo hướng linh hoạt, chất lượng cao, góp phần tối ưu chi phí và nâng cao hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp.

Văn hóa trở thành động lực phát triển du lịch

Nghị quyết 26 xác định văn hóa là nền tảng cốt lõi của du lịch, nhấn mạnh việc liên kết với công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo và kinh tế đêm nhằm nâng cao giá trị trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Các hoạt động âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, ẩm thực và lễ hội không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố mà còn mở ra cơ hội phát triển những sản phẩm du lịch mới.

Không gian đô thị ven biển rực rỡ về đêm, góp phần làm nổi bật tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế đêm của TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, du lịch đường thủy và trải nghiệm trên không được đánh giá có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, Thành phố cần tháo gỡ những điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng và kết nối các điểm tham quan.

Du lịch đường thủy TP. Hồ Chí Minh: Đa dạng trải nghiệm nhưng còn hạn chế về hạ tầng

Những chuyến du ngoạn kéo dài khoảng 90 phút trên sông Sài Gòn, kết hợp thưởng thức ẩm thực, âm nhạc và ngắm cảnh Thành phố về đêm đang thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Các du thuyền hiện có công suất khai thác phổ biến khoảng 70 - 80%, tăng cao vào dịp lễ, Tết.

Mở rộng sản phẩm du lịch, tháo gỡ điểm nghẽn bến bãi

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP. Hồ Chí Minh có thêm nhiều tiềm năng phát triển du lịch đường thủy, nổi bật là các tour canô khám phá phía Tây Vũng Tàu, trải nghiệm hoạt động dầu khí và đời sống ngư dân tại Long Sơn.

Các doanh nghiệp cũng đang đa dạng hóa tour tuyến, triển khai chương trình kích cầu nhằm thu hút du khách. Tuy nhiên, tình trạng thiếu bến neo đậu và chi phí bến bãi gia tăng vẫn là những rào cản lớn.

Du khách quốc tế thưởng thức ẩm thực, thư giãn và ngắm nhìn khung cảnh TP. Hồ Chí Minh về đêm từ du thuyền trên sông Sài Gòn

Chủ trương cải tạo khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội được kỳ vọng mở ra thêm không gian phục vụ du lịch, vui chơi, giải trí ven sông, góp phần thu hút du khách và phát triển kinh tế đêm. Bên cạnh đó, việc phối hợp liên ngành trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng và kết nối các điểm tham quan đóng vai trò quan trọng trong khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch đường thủy TP. Hồ Chí Minh.

Tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, thúc đẩy phát triển du lịch

Du lịch TP. Hồ Chí Minh đang đối diện với những hạn chế về hạ tầng và quy hoạch, đặc biệt là tình trạng thiếu bãi đáp trực thăng, kế hoạch phát triển bến thủy nội địa phải tạm dừng để chờ Đồ án Quy hoạch chung.

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên sông Sài Gòn góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và quảng bá hình ảnh TP. Hồ Chí Minh đến du khách

Bên cạnh đó, việc tạm dừng Lễ hội Sông nước lần thứ 3 cũng đặt ra yêu cầu tìm kiếm các sản phẩm, sự kiện thay thế nhằm duy trì sức hút đối với du khách, nhất là khách quốc tế trong những tháng cuối năm.

Trước những khó khăn này, việc hoàn thiện cơ chế hỗ trợ phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch và tăng cường phối hợp liên ngành được đặt ra nhằm tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh chi phí vé máy bay và nhiên liệu gia tăng.

Nguồn nhân lực là chìa khóa nâng cao chất lượng du lịch

Bên cạnh hạ tầng và quy hoạch, chất lượng nguồn nhân lực cũng là yếu tố quyết định khả năng phát triển du lịch bền vững.

Hiện nay, ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh vẫn đối diện với sự chênh lệch giữa định hướng phát triển chất lượng cao và khả năng đáp ứng của lực lượng lao động.

Vì vậy, việc chuẩn hóa kỹ năng, nâng cao chất lượng đào tạo và giữ chân nhân sự không chỉ là nhiệm vụ của từng doanh nghiệp mà còn là điều kiện quan trọng để Thành phố hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị du lịch vào năm 2030.

Du lịch TP. Hồ Chí Minh đối diện bài toán thiếu hụt nhân lực

Theo khảo sát từ nền tảng tuyển dụng chuyên ngành Hoteljob.vn, gần 90% cơ sở lưu trú đang thiếu nhân sự. Áp lực công việc cùng chế độ đãi ngộ chưa tương xứng khiến tỷ lệ lao động trẻ rời ngành bình quân gần 19% mỗi năm.

Không chỉ khó khăn về số lượng, khoảng 36% lao động ngành lưu trú hiện chưa qua đào tạo hoặc mới đạt trình độ sơ cấp. Thực trạng này đặt ra yêu cầu đổi mới chính sách đãi ngộ, xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng nhằm thu hút và giữ chân nhân lực.

Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến mục tiêu năm 2030

Trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (A.I.) và công nghệ số, ngành du lịch cần chuyển từ đào tạo chú trọng số lượng sang phát triển kỹ năng thực tiễn, năng lực số và đáp ứng các tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống theo dõi, dự báo nhu cầu nhân lực ngành khách sạn được đề xuất nhằm giúp cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp chủ động điều chỉnh nguồn cung lao động.

Trong định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, khả năng xử lý tình huống thực tế và kỹ năng kết nối con người cũng trở thành yêu cầu quan trọng. Giải quyết bài toán nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh vào năm 2030.

Đào tạo gắn với thực tiễn, nâng cao chất lượng nhân lực du lịch

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, việc gắn đào tạo với thực tiễn doanh nghiệp trở thành yếu tố quan trọng giúp sinh viên ngành du lịch nâng cao kỹ năng chuyên môn, giao tiếp và xử lý tình huống.

Thông qua các kỳ thực tập, sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế, đồng thời rèn luyện ngoại ngữ và kỹ năng mềm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Sự tận tâm tạo nên giá trị khác biệt của ngành dịch vụ

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (A.I.) phát triển, sự thấu cảm, tinh tế và thái độ phục vụ chuyên nghiệp vẫn là những giá trị không thể thay thế trong ngành du lịch.

Tại TP. Hồ Chí Minh, các cơ sở dịch vụ đang chú trọng đào tạo nhân viên theo tiêu chuẩn nghề nghiệp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Sinh viên ngành Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn thực hành pha chế, chế biến món ăn và rèn luyện kỹ năng phục vụ trong môi trường thực tế

Với doanh thu du lịch đạt 282.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, Thành phố tiếp tục hướng đến phát triển bền vững thông qua nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường phối hợp liên ngành để tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, dịch vụ.



