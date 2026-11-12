TP. Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khu phố, ấp

Hơn 23.000 cử tri tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP. Hồ Chí Minh đã tham gia bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026–2031. Đây là hoạt động nhằm lựa chọn người có uy tín, trách nhiệm, đại diện cho cộng đồng dân cư và góp phần kết nối giữa chính quyền với người dân.

Cử tri khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao tham gia bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026–2031

Trưởng khu phố, trưởng ấp là những người trực tiếp gắn bó với đời sống nhân dân, giữ vai trò quan trọng trong việc nắm bắt tình hình địa bàn, tiếp nhận ý kiến và phản ánh những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Vì vậy, việc lựa chọn người đứng đầu khu phố không chỉ góp phần kiện toàn tổ chức mà còn tạo điều kiện nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền và cộng đồng dân cư.

Sau bầu cử, các địa phương khẩn trương kiện toàn ban điều hành khu phố, phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm hoạt động tại cơ sở diễn ra liên tục, hiệu quả. Công tác này góp phần xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tại địa bàn dân cư.

Song song với công tác kiện toàn tổ chức, các địa phương chú trọng bồi dưỡng kỹ năng vận động quần chúng, xử lý công việc và ứng dụng công nghệ số. Đây là những nội dung cần thiết để đội ngũ cán bộ khu phố, ấp nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ người dân trong tình hình mới.

Công tác bầu cử trưởng khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao được triển khai theo quy định

Bên cạnh năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi với người dân cũng là những yếu tố quan trọng đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Việc thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân góp phần tăng cường sự đồng thuận, phát huy vai trò của cộng đồng trong các hoạt động tại địa phương.

Thông qua công tác bầu cử và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khu phố, ấp, TP. Hồ Chí Minh hướng đến củng cố hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân và phục vụ người dân hiệu quả hơn.



