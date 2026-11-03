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Xã hội

TP. Hồ Chí Minh liên thông dữ liệu, giảm tải thủ tục chứng sinh

HOÀI VY, HOÀNG LINH, KIM NGỌC
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(HTV) - Từ ngày 01/11/2026, TP. Hồ Chí Minh mở rộng kết nối và đồng bộ dữ liệu chứng sinh, báo tử tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Đây là giải pháp đột phá giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi làm thủ tục khai sinh, khai tử trên môi trường điện tử.

Kết nối kho dữ liệu dùng chung, cắt giảm thủ tục giấy tờ

Nhằm từng bước xây dựng chính quyền số hiện đại và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm Mô hình tạo lập dữ liệu chứng sinh, báo tử tại 4 bệnh viện lớn gồm Chợ Rẫy, Từ Dũ, Hùng Vương và Ung Bướu.

TP. Hồ Chí Minh liên thông dữ liệu, giảm tải thủ tục chứng sinh - Ảnh 1.
TP. Hồ Chí Minh liên thông dữ liệu, giảm tải thủ tục chứng sinh - Ảnh 2.

Hoạt động tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Sơn Nhất

Thông qua mô hình này, dữ liệu từ giấy chứng sinh và giấy báo tử được kết nối trực tiếp về kho dữ liệu dùng chung của Thành phố. Quy trình liên thông cho phép công chức tư pháp - hộ tịch dễ dàng khai thác, đối soát thông tin trên hệ thống, qua đó hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân phải nộp các loại giấy tờ bản cứng.

Đây được xem là một trong những nguồn dữ liệu nền tảng đầu tiên để hình thành kho dữ liệu ngành y tế TP. Hồ Chí Minh. Việc chủ động cắt giảm thành phần hồ sơ và thay thế bằng dữ liệu số hóa đóng vai trò then chốt trong mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính của Thành phố.

Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao tiện ích cho người dân

Với quy mô dân số trên 14,5 triệu người, nhu cầu giải quyết các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng sinh, khai sinh và khai tử tại TP. Hồ Chí Minh là rất lớn. Việc đưa công nghệ vào phục vụ trực tiếp đã giúp giảm tải áp lực đi lại cũng như thời gian chờ đợi cho người dân.

TP. Hồ Chí Minh liên thông dữ liệu, giảm tải thủ tục chứng sinh - Ảnh 2.

Giao diện hệ thống dữ liệu điện tử về giấy chứng sinh

Tại các quầy hộ tịch, những chồng hồ sơ giấy truyền thống đang dần được thay thế bằng màn hình điện tử thông minh. Cán bộ chuyên môn chỉ cần thực hiện thao tác tra cứu nhanh trên hệ thống để xác thực nguồn dữ liệu chính thống. Thông qua đó, mọi thủ tục liên thông khai sinh, khai tử đều có thể giải quyết gọn gàng, minh bạch và thuận tiện.

TP. Hồ Chí Minh liên thông dữ liệu, giảm tải thủ tục chứng sinh - Ảnh 4.

Nhân viên y tế nhập và kiểm tra dữ liệu chứng sinh, báo tử trên phần mềm kết nối

Sau giai đoạn thí điểm thành công, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng kết nối đồng bộ tại tất cả cơ sở y tế trên toàn địa bàn. Giải pháp đột phá này không chỉ thay đổi căn bản phương thức quản lý hành chính mà còn khẳng định quyết tâm của Thành phố trong việc lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

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