Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền và lấy ý kiến Nhân dân về Khung "Hệ giá trị con người TP. Hồ Chí Minh trong thời đại mới" đang được triển khai trên các loại hình báo chí và nền tảng số.

Dự thảo Khung "Hệ giá trị con người TP. Hồ Chí Minh trong thời đại mới" đề xuất 12 giá trị cốt lõi, được chia thành 4 nhóm, hướng đến gìn giữ bản sắc và phát huy phẩm chất con người Thành phố trong thời đại mới

Theo dự thảo lần thứ 4 do Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng ngày 09/11/2026, trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn, khảo sát dư luận xã hội và tiếp thu ý kiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, văn nghệ sĩ, Thành phố bước đầu xác định 25 giá trị căn bản của con người TP. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Từ đó, dự thảo đề xuất cô đọng thành 12 giá trị cốt lõi, thuộc 4 nhóm chính, gồm:

Yêu nước - Đoàn kết - Nghĩa tình: Nền tảng bản sắc và sự gắn kết cộng đồng.

Trung thực - Trách nhiệm - Kỷ cương: Chuẩn mực đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm xã hội.

Năng động - Sáng tạo - Văn minh: Phản ánh năng lực hành động, tinh thần đổi mới và lối sống đô thị hiện đại.

Tự cường - Tiên phong - Hội nhập: Thể hiện nội lực, khả năng thích ứng và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Trong đó, 8 giá trị kế thừa chuẩn mực chung của con người Việt Nam và 4 giá trị đặc trưng được đề xuất bổ sung cho con người TP. Hồ Chí Minh trong thời đại mới là Năng động, Văn minh, Tiên phong và Hội nhập.

Đáng chú ý, kết quả khảo sát dư luận xã hội với 99.604 người dân và cán bộ Thành phố tham gia, thực hiện từ ngày 09 đến 13/10/2026, cho thấy 86% đánh giá việc nghiên cứu, xây dựng khung hệ giá trị là rất cần thiết. Các giá trị được đề xuất cũng nhận được mức độ đồng thuận cao, với tỷ lệ đánh giá quan trọng và rất quan trọng từ 78,4% đến 81,4%.

Việc xây dựng hệ giá trị hướng đến mục tiêu gìn giữ những phẩm chất truyền thống tốt đẹp, đồng thời hình thành các chuẩn mực ứng xử, năng lực thích ứng với chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển của một đô thị hiện đại.

Theo định hướng lấy ý kiến, các nội dung góp ý tập trung vào tính kế thừa các giá trị truyền thống, những nét bản sắc riêng của Thành phố, cấu trúc và nội hàm các giá trị cốt lõi, cũng như những giải pháp khả thi để đưa hệ giá trị vào đời sống xã hội.

Thời gian triển khai lấy ý kiến Nhân dân kéo dài đến hết ngày 18/11/2026. Các đơn vị liên quan được đề nghị khẩn trương tổng hợp ý kiến, xây dựng báo cáo kết quả gửi về Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh trước ngày 19/11/2026.

Các ý kiến đóng góp sẽ góp phần hoàn thiện dự thảo, hướng đến xây dựng hệ giá trị con người TP. Hồ Chí Minh vừa kế thừa truyền thống, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại mới, lấy con người làm trung tâm và động lực cho sự phát triển bền vững của Thành phố.