TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức Festival Nhân ái 2026

Với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi”, Festival Nhân ái 2026 được tổ chức lần đầu tiên nhằm giới thiệu các hoạt động nhân đạo, mô hình phục vụ cộng đồng và những chương trình thiện nguyện của Hội Chữ thập đỏ. Sự kiện đồng thời tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp, tình nguyện viên và người dân cùng tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh hướng đến kết nối các nguồn lực vì cộng đồng

Festival Nhân ái 2026 kết nối các nguồn lực vì cộng đồng

Theo Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh, Festival Nhân ái là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm mở rộng sự tham gia của cộng đồng vào công tác nhân đạo. Chương trình không chỉ giới thiệu những mô hình hỗ trợ người dân đang được triển khai mà còn hướng đến tăng cường kết nối giữa các đơn vị, tổ chức và cá nhân có mong muốn đóng góp cho xã hội.

Thông qua Festival, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và lực lượng tình nguyện có thêm cơ hội tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ của cộng đồng, từ đó phối hợp thực hiện những hoạt động thiện nguyện phù hợp. Việc kết nối các nguồn lực cũng được kỳ vọng góp phần mở rộng phạm vi hỗ trợ, đặc biệt đối với những người có hoàn cảnh khó khăn và nhóm dễ bị tổn thương.

Hoạt động hợp tác truyền thông của Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh góp phần lan tỏa các chương trình nhân đạo đến người dân

Bên cạnh đó, sự kiện tạo không gian để người dân tiếp cận các hoạt động nhân đạo, tìm hiểu những mô hình phục vụ cộng đồng và trực tiếp tham gia các chương trình thiện nguyện. Qua đó, tinh thần sẻ chia được thể hiện bằng những hành động cụ thể, gắn với nhu cầu thực tế của người dân.

Nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người khó khăn

Trong hai ngày diễn ra Festival, chương trình dự kiến triển khai chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người dân, hiến máu tình nguyện, tập huấn sơ cấp cứu và trải nghiệm nhân đạo. Đây là những nội dung hướng đến lợi ích thiết thực của cộng đồng, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các tổ chức và cá nhân trong công tác xã hội.

Đáng chú ý, hoạt động tập huấn sơ cấp cứu góp phần phổ biến kiến thức và kỹ năng xử trí ban đầu trong các tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, hiến máu tình nguyện tạo điều kiện để người dân trực tiếp đóng góp cho hoạt động cứu chữa người bệnh. Các chương trình chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng cũng hướng đến nhu cầu của những người cần được quan tâm, giúp đỡ.

Festival Nhân ái 2026 hướng đến huy động nguồn lực chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động nhân đạo

Một trong những mục tiêu quan trọng của Festival là vận động nguồn lực chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, đặc biệt trong dịp Tết năm 2027. Vì vậy, chương trình không chỉ tập trung vào các hoạt động diễn ra tại sự kiện mà còn hướng đến việc huy động sự đồng hành của cộng đồng trong công tác an sinh xã hội.

Theo kỳ vọng của ban tổ chức, Festival Nhân ái 2026 sẽ trở thành nơi kết nối những tấm lòng thiện nguyện, thúc đẩy sự tham gia của nhiều lực lượng xã hội vào các hoạt động nhân đạo. Từ chăm sóc sức khỏe, hiến máu đến hỗ trợ người khó khăn, mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu đưa sự sẻ chia thành những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.