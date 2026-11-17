Các bị can này đều có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh biến tướng tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và hộ kinh doanh Kati trên địa bàn thành phố.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2026, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người (thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức kiểm tra đồng loạt nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang tổng cộng 7 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư, cơ sở Regal và một khách sạn có liên quan đến hoạt động môi giới của hộ kinh doanh Kati.

2 trong số 3 cặp nam nữ bị phát hiện đang mua bán dâm tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư

Cụ thể, tại cơ sở massage Mỹ Nhân Ngư (số 52 - 54 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng), công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Quốc Bảo là chủ cơ sở, giao cho Nguyễn Đức Khang trực tiếp quản lý, điều hành và tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại phòng massage với giá 2 triệu đồng/lượt. Khang giữ vai trò tư vấn, thu tiền và điều động nhân viên phục vụ khách, trong khi cơ sở thu lợi từ tiền bán vé massage.

Tương tự, tại cơ sở Regal (số 29 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn), lực lượng chức năng cũng phát hiện 3 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Kết quả điều tra làm rõ Võ Thị Thanh Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là hai đối tượng trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở này. Nhằm lôi kéo khách và tăng doanh thu, Trang và Hạnh đã tổ chức cho nhân viên nữ bán dâm ngay tại phòng massage với mức giá từ 2 triệu đồng/lượt, chưa tính tiền vé massage lên tới 1,7 triệu đồng/giờ. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố Trang và Hạnh về tội “Chứa mại dâm”.

Khi xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với 53 người có mặt tại 3 quán bar, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp dương tính (gồm một khách tại Bar Miuli dương tính với cần sa và 2 nhân viên tại Vela bar, Bar Golden dương tính với ma túy)

Đối với hộ kinh doanh Kati (địa chỉ 15B/26 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn), từ manh mối bắt quả tang một cặp nam, nữ mua bán dâm tại một khách sạn trên đường Mạc Thị Bưởi, lực lượng công an đã bóc gỡ đường dây môi giới mại dâm gồm 4 đối tượng: Nguyễn Thị Lệ Thu, Lư Bách Lương, Nguyễn Quỳnh Giang và Nguyễn Tôn Nhật Trung. Trong nhóm này, Thu trực tiếp điều hành cơ sở; Lương đảm nhận việc quản lý và môi giới tiếp viên cho khách; Giang phụ trách thu tiền, còn Trung tìm kiếm và đưa tiếp viên đến để Lương giới thiệu. Đáng chú ý, cơ sở này thu 3 triệu đồng/người dưới hình thức “tiền phạt” mỗi khi tiếp viên ra ngoài bán dâm trong giờ làm việc. Cả 4 bị can đều bị khởi tố về tội “Môi giới mại dâm”.

Cơ quan điều tra nhận định, các đối tượng đã lợi dụng vỏ bọc kinh doanh dịch vụ hợp pháp để tổ chức, môi giới mại dâm nhằm thu lợi bất chính. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.