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Thể thao

TP. Hồ Chí Minh I nâng cúp vô địch, lập kỷ lục 8 mùa liên tiếp

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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TP. Hồ Chí Minh I chính thức nâng cúp vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, đánh dấu lần thứ 15 đăng quang và mùa giải thứ tám liên tiếp giữ ngôi hậu.

TP. Hồ Chí Minh I nâng cúp vô địch, lập kỷ lục 8 mùa liên tiếp - Ảnh 1.

Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi (Ảnh: VFF)

Chiều 18/10, CLB TP. Hồ Chí Minh I chính thức nâng cúp vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, đánh dấu lần thứ 15 đăng quang và mùa giải thứ tám liên tiếp giữ ngôi hậu. 

CLB TP. Hồ Chí Minh I nhận cúp vô địch sau trận đấu với Thái Nguyên T&T ở vòng 13. Dù để thua đối thủ với tỉ số 1-2 trên sân Ngãi Giao, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn có ngày đăng quang đáng nhớ. TP. Hồ Chí Minh I đã sớm bảo vệ thành công ngôi vô địch trước hai vòng đấu.

Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Cơn mưa kéo dài trước và trong trận ảnh hưởng phần nào đến chất lượng chuyên môn. Thái Nguyên T&T nhập cuộc chủ động và mở tỉ số ngay phút thứ 9. Từ tình huống tấn công của đội khách, Bích Thùy lập công, đưa đội bóng vùng chè vượt lên dẫn trước.

TP. Hồ Chí Minh I nâng cúp vô địch, lập kỷ lục 8 mùa liên tiếp - Ảnh 2.

Dù để thua đối thủ với tỉ số 1-2 trên sân Ngãi Giao, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn có ngày đăng quang đáng nhớ (Ảnh: VFF)

TP. Hồ Chí Minh I nhanh chóng tìm bàn gỡ. Phút 28, Phan Thị Trang tận dụng tình huống đoạt bóng giữa sân, bứt tốc đối mặt thủ môn rồi dứt điểm chính xác, quân bình tỉ số 1-1. Sang hiệp hai, đội chủ nhà gia tăng sức ép nhưng chưa thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T vẫn duy trì quyết tâm giành trọn ba điểm để cạnh tranh vị trí thứ hai với Hà Nội I. Phút 80, Bích Thùy thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Thu Thìn bật cao đánh đầu, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

TP. Hồ Chí Minh I nâng cúp vô địch, lập kỷ lục 8 mùa liên tiếp - Ảnh 3.

TP. Hồ Chí Minh I nâng cúp vô địch, lập kỷ lục 8 mùa liên tiếp (Ảnh: VFF)

Dù thất bại ở trận đấu này, TP. Hồ Chí Minh I vẫn khép lại mùa giải với cột mốc đáng tự hào. Đây là lần thứ tám liên tiếp đội bóng vô địch Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, đồng thời nâng tổng số danh hiệu lên 15 lần đăng quang.

Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá nữ TP. Hồ Chí Minh, cũng như dấu ấn của HLV Đoàn Thị Kim Chi và các thế hệ cầu thủ trong hành trình duy trì sức cạnh tranh ở đấu trường quốc nội.

Nguồn: VFF

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