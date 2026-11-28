Nâng cao chất lượng các mô hình sau sáp nhập

Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố đã tổ chức tọa đàm lấy ý kiến góp ý Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu trên địa bàn Thành phố, nhằm hoàn thiện cơ sở đánh giá, lựa chọn và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Quang cảnh tọa đàm

Sau quá trình xây dựng và phát triển, các không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã hiện diện tại nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và khu dân cư. Đến nay, toàn Thành phố có khoảng 7.677 mô hình, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

Sau sáp nhập, các địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng và phát huy những không gian văn hóa phù hợp với đặc điểm địa bàn mới. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu không chỉ duy trì số lượng mà còn phải nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tổ chức và hiệu quả hoạt động của từng mô hình.

Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm

Tại tọa đàm, đại diện các địa phương chia sẻ kinh nghiệm triển khai, những mô hình sáng tạo và giải pháp phát huy hiệu quả không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. Trong đó, việc tổ chức các hội thi, hoạt động sáng tạo tại cơ sở được xem là một hướng tiếp cận nhằm khuyến khích sự tham gia chủ động của người dân.

Hoàn thiện bộ tiêu chí với 5 nhóm nội dung

Từ yêu cầu thực tiễn, dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu được xây dựng gồm 5 nhóm, 20 tiêu chí chính và 52 tiêu chí thành phần. Các nội dung tập trung vào chất lượng nội dung và chủ đề; hiệu quả hoạt động, chất lượng trải nghiệm; tác động và sức lan tỏa xã hội; cơ sở vật chất, môi trường trải nghiệm; cùng năng lực quản lý và vận hành.

Việc xây dựng bộ tiêu chí nhằm tạo cơ sở đánh giá thống nhất, đồng thời hỗ trợ lựa chọn những mô hình tiêu biểu để giới thiệu, nhân rộng. Tại tọa đàm, các chuyên gia tập trung góp ý về tính khoa học, tính thực tiễn và khả năng áp dụng của dự thảo; đề xuất xây dựng thước đo phù hợp với đặc thù của từng loại hình không gian.

Khu trưng bày tư liệu, hình ảnh lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị điều chỉnh tên gọi bộ tiêu chí, thống nhất thuật ngữ và rà soát những nội dung còn trùng lặp. Qua đó, dự thảo cần được hoàn thiện theo hướng rõ ràng, chặt chẽ, thuận lợi cho quá trình triển khai và đánh giá.

Đánh giá hiệu quả thực chất, lan tỏa trong cộng đồng

Một trong những yêu cầu được đặt ra tại tọa đàm là đánh giá chất lượng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ dựa trên quy mô trưng bày hay số lượt người tham gia. Quan trọng hơn, mỗi mô hình cần tạo được chuyển biến trong nhận thức, văn hóa ứng xử và hành động của người dân; đồng thời có khả năng kết nối, lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Các hoạt động giao lưu văn nghệ và sinh hoạt cộng đồng tại địa phương giúp tạo sức lan tỏa thực chất cho mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và khả thi trước khi tham mưu ban hành trong thời gian tới.

Bộ tiêu chí khi được hoàn thiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, hướng đến xây dựng những mô hình không chỉ có giá trị trưng bày mà còn trở thành môi trường sinh hoạt, học tập và thực hành các giá trị văn hóa trong đời sống hằng ngày.