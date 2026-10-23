Đề xuất chính sách thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà lưu trú cho công nhân

Chiều ngày 22/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Đại biểu Võ Hoàng Ngân - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đề nghị nghiên cứu cho phép các khu công nghiệp có quỹ đất liền kề hoặc gần đó với hệ thống hạ tầng kết nối tốt để nhà đầu tư xây khu nhà ở lưu trú cho công nhân. Giải pháp này giúp xử lý tình trạng các khu công nghiệp đã lấp đầy hoặc không còn quỹ đất dịch vụ.

Nhiều đại biểu đề xuất tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất xây nhà lưu trú cho công nhân, đi kèm quy định chặt chẽ để tránh lợi dụng chính sách

Đồng tình với chính sách ưu đãi nhà ở công nhân, đại biểu Phạm Trọng Nhân - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh lưu ý luật cần ngăn chặn việc tính trùng chi phí. Cụ thể, chi phí hạ tầng đã thu qua giá thuê đất khu công nghiệp không được tiếp tục tính vào giá thuê nhà lưu trú để tránh việc doanh nghiệp và công nhân phải trả chi phí hai lần. Đồng thời, khung giá thuê do cấp tỉnh ban hành cũng phải trừ phần chi phí này.

Các đại biểu đề xuất mở rộng đối tượng tư nhân tham gia xây nhà cho thuê

Về vấn đề tiêu chuẩn nhà trọ để bảo đảm an toàn, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy - Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung quy định về tiêu chuẩn nhà trọ hoặc nhà ở riêng lẻ xây dựng để cho thuê. Đại biểu dẫn chứng Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quy chuẩn về diện tích, điện, nước, an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời kiến nghị giao Chính phủ quy định chi tiết và hỗ trợ thực hiện trong luật.

Phát biểu tại tổ TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá việc bổ sung một chương mới về nhà ở cho thuê là phù hợp với yêu cầu hiện nay. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới cần có chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng tương đương hoặc gần tương đương nhà ở xã hội nếu cam kết cho thuê tối thiểu từ 15 đến 20 năm nhằm khuyến khích nhà đầu tư tham gia.