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Kinh tế

Ngành Công Thương vượt 6/8 chỉ tiêu: Tăng cường hợp tác liên kết vùng

THU HIẾU, HỒ ĐỨC, KIM NGỌC
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(HTV) - Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030, ngành Công Thương các tỉnh, thành phía Nam tập trung đề xuất giải pháp tăng cường liên kết vùng, phát huy lợi thế địa phương và khơi thông nguồn lực phát triển.

Liên kết vùng, phát huy lợi thế tăng trưởng từng địa phương

Sáng ngày 22/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ 12 năm 2026. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm qua, 9 tháng đầu năm 2026 và xác định nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng trọng tâm trong 3 tháng cuối năm.

Ngành Công Thương vượt 6/8 chỉ tiêu: Tăng cường hợp tác liên kết vùng - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ XII

Với chủ đề "Đẩy mạnh hợp tác liên kết vùng nhằm khơi thông nguồn lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030", hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp phối hợp giữa các địa phương, phát huy thế mạnh bổ trợ và hình thành chuỗi giá trị chung của toàn vùng.

Bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, sau 9 tháng thực hiện nhiệm vụ, 6/8 chỉ tiêu cơ bản của ngành đã bám sát và vượt mức yêu cầu đề ra. Bộ Công Thương đề nghị các địa phương phía Nam tiếp tục tập trung hoàn thành hai chỉ tiêu còn lại, gồm tốc độ tăng trưởng công suất nguồn điện và tăng trưởng thương mại điện tử B2C.

Ngành Công Thương vượt 6/8 chỉ tiêu: Tăng cường hợp tác liên kết vùng - Ảnh 2.

Đại diện các tỉnh, thành phố tập trung thảo luận định hướng liên kết vùng

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đề xuất nhiều trọng tâm hợp tác, trong đó chú trọng đầu tư hạ tầng logistics, phát triển công nghiệp hỗ trợ, năng lượng sạch và tăng cường kết nối giữa các trung tâm sản xuất, phân phối.

Ông Dương Vũ Nam - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
Cần có cơ chế liên kết trong đầu tư hạ tầng logistics và công nghiệp hỗ trợ. Đặc biệt, các địa phương cần phối hợp hình thành chuỗi giá trị năng lượng sạch, thay vì phát triển riêng lẻ.
Ngành Công Thương vượt 6/8 chỉ tiêu: Tăng cường hợp tác liên kết vùng - Ảnh 3.

Lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh phía Nam thảo luận về các chỉ tiêu kinh tế

Trong khi đó, ông Trương Tấn Sơn - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, đề xuất phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics biên giới, đầu tư hạ tầng hành lang xuyên Á và trung tâm logistics Mộc Bài. Đồng thời, tăng cường liên kết Đông Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long, kết nối hạ tầng logistics và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển logistics số.

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết vùng ngày càng có ý nghĩa chiến lược. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ, phát huy lợi thế bổ trợ để tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn".

Ngành Công Thương vượt 6/8 chỉ tiêu: Tăng cường hợp tác liên kết vùng - Ảnh 4.

Đại biểu tham dự Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Nam năm 2026 chụp ảnh lưu niệm

Trong 9 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ khu vực phía Nam đạt hơn 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm 48,2% cả nước. Trong 3 tháng cuối năm, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương tiếp tục chú trọng mở rộng quy mô sản xuất công nghiệp, phát triển thị trường tiêu dùng, thúc đẩy xuất khẩu và khai thác tiềm năng năng lượng.

Việc chủ động nhận diện những điểm nghẽn trong quản lý, thống nhất định hướng và tối ưu hóa nguồn lực thông qua liên kết vùng được kỳ vọng tạo thêm động lực cho ngành Công Thương phía Nam, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

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