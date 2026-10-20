TP Hồ Chí Minh: Giảm 2.745 vị trí hiệu trưởng, hiệu phó sau sắp xếp

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố giảm từ 2.188 xuống còn 1.486 cơ sở, tương đương giảm 32,08% so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) sau khi sáp nhập với Trường THCS Đồng Khởi

Trong đó, các cơ sở giáo dục trực thuộc phường, xã có mức giảm khác nhau theo từng cấp học. Cụ thể, cấp mầm non giảm 268/706 cơ sở, tương đương 37,96%; cấp tiểu học giảm 282/790 cơ sở, tương đương 35,69%; cấp trung học cơ sở giảm 137/461 cơ sở, tương đương 29,72%.

Cùng với việc sắp xếp mạng lưới trường học, mô hình trường liên cấp Tiểu học - THCS được mở rộng lên 44 trường, tạo điều kiện chia sẻ, liên thông cơ sở vật chất và công tác quản trị tại các địa bàn.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành phố tổ chức lại Trường THPT Trung Lập thành Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao Củ Chi; chuyển Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm thành Trường THCS và THPT Lê Thị Hồng Gấm. Trường Mầm non 19/5 Thành phố cũng được chuyển giao về UBND phường Tân Định quản lý.

Ở khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Thành phố triển khai sắp xếp 41 đơn vị, gồm 40 đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và một đơn vị thuộc lực lượng Thanh niên xung phong. Sau sắp xếp, số đơn vị giảm 15, tương đương 36,59%.

Số lượng hiệu trưởng, hiệu phó cũng giảm từ 5.874 xuống còn 3.129 người, giảm 2.745 vị trí, tương đương 46,7%. Trong số này, 2.462 người được chuyển sang làm giáo viên theo đúng chuyên môn đào tạo và phù hợp với cấp học, chiếm khoảng 89,7% số vị trí cán bộ quản lý giảm.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, thống kê số cán bộ quản lý chưa được bố trí công việc, các trường hợp giải quyết nghỉ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, nhân sự dôi dư chưa thể bố trí vị trí việc làm và nhu cầu thuyên chuyển, điều động giữa các cơ sở giáo dục thuộc các đơn vị hành chính cấp xã khác nhau trên địa bàn thành phố.

Về tiến độ triển khai, 100% cơ sở giáo dục sau sắp xếp đã hoàn thành thủ tục pháp lý, kiện toàn lãnh đạo, quản lý, con dấu, tài khoản và bố trí đội ngũ. Tỷ lệ hoàn thành bàn giao tài chính, tài sản đạt 90,71%.

Trong tháng 10/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra công tác sắp xếp và tình hình vận hành tại các cơ sở giáo dục thuộc phường, xã, đặc khu. Đoàn kiểm tra gồm 5 đoàn thành phần do các Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, triển khai tại 3 khu vực, nhằm hướng dẫn địa phương tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh những nội dung chưa đúng quy định và sớm ổn định hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Trên cơ sở thực tiễn sắp xếp mạng lưới trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn cơ sở vật chất đối với trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học theo mô hình phân hiệu, điểm trường; đồng thời Sở kiến nghị hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Nguồn: TTXVN