TP. Hồ Chí Minh đạt tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 75,5%, cao nhất trong 10 năm

Dự án xây dựng mới Trường THCS Thị trấn Nhà Bè đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công

Dự án xây dựng mới Trường THCS Thị trấn Nhà Bè có tổng vốn đầu tư 217 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành gần 70% khối lượng thi công và đạt tỉ lệ giải ngân trên 75%. Trước tình trạng khan hiếm nhân công và giá vật tư tăng cao, ông Đỗ Thanh Quang - Chỉ huy công trình cho biết, nhà thầu chủ động tăng lương, ký hợp đồng sớm với đơn vị cung ứng và dự kiến bổ sung 3 - 4 mũi thi công để bảo đảm tiến độ.

Cùng với đó, dự án xây dựng mới đường vào Trường THCS Thị trấn Nhà Bè đang tập trung xử lý nền đường. Ông Lê Đăng Khoa - Nhà thầu thi công dự án cho biết, đơn vị tăng cường máy móc, triển khai 3 mũi thi công và ứng dụng công nghệ CDM xử lý nền đất yếu, phấn đấu rút ngắn khoảng 30% thời gian thực hiện.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, rút ngắn thời gian thi công

Tại dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhà Bè, tiến độ thi công đạt khoảng 70%, tỉ lệ giải ngân đạt 60%. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026, sớm hơn kế hoạch ban đầu vào tháng 2/2027.

Công nhân tập trung thi công các hạng mục xây dựng, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án

Để bảo đảm tiến độ, ông Nguyễn Văn Khởi - Chỉ huy công trình cho biết, nhà thầu đã chủ động tạm ứng kinh phí mua vật tư, ổn định giá và tăng lương thu hút nhân lực, phấn đấu giải ngân 100% vốn khi công trình hoàn thành.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, hướng đến giải ngân 100%

Nhờ tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của xã Nhà Bè đã tăng từ dưới 30% trong Quý II lên gần 73% vào cuối Quý III/2026.

Nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị xử lý nền đất yếu tại dự án xây dựng mới đường vào Trường THCS Thị trấn Nhà Bè

Ông Lê Minh Trí - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè cho biết, trong Quý IV, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư và khởi công các dự án, với khối lượng công việc còn lại khoảng 200 tỷ đồng.

Năm 2026, xã Nhà Bè được giao 860 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai khoảng 190 dự án. Địa phương phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn được giao, góp phần cùng TP. Hồ Chí Minh hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026.