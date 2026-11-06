CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Kinh tế

TP. Hồ Chí Minh đạt tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 75,5%, cao nhất trong 10 năm

THU TÌNH, TẤN LỘC, KIM NGỌC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Đến hết Quý III/2026, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP. Hồ Chí Minh đạt 75,5% kế hoạch, mức cao nhất trong 10 năm qua. Hướng đến mục tiêu giải ngân 100% trong năm 2026, các địa phương đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và khơi thông nguồn lực đầu tư.

Khơi thông giải ngân nguồn vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển tại các địa phương - Ảnh 1.

Dự án xây dựng mới Trường THCS Thị trấn Nhà Bè đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công

Dự án xây dựng mới Trường THCS Thị trấn Nhà Bè có tổng vốn đầu tư 217 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã hoàn thành gần 70% khối lượng thi công và đạt tỉ lệ giải ngân trên 75%. Trước tình trạng khan hiếm nhân công và giá vật tư tăng cao, ông Đỗ Thanh Quang - Chỉ huy công trình cho biết, nhà thầu chủ động tăng lương, ký hợp đồng sớm với đơn vị cung ứng và dự kiến bổ sung 3 - 4 mũi thi công để bảo đảm tiến độ.

Cùng với đó, dự án xây dựng mới đường vào Trường THCS Thị trấn Nhà Bè đang tập trung xử lý nền đường. Ông Lê Đăng Khoa - Nhà thầu thi công dự án cho biết, đơn vị tăng cường máy móc, triển khai 3 mũi thi công và ứng dụng công nghệ CDM xử lý nền đất yếu, phấn đấu rút ngắn khoảng 30% thời gian thực hiện.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, rút ngắn thời gian thi công

Tại dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhà Bè, tiến độ thi công đạt khoảng 70%, tỉ lệ giải ngân đạt 60%. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026, sớm hơn kế hoạch ban đầu vào tháng 2/2027.

Khơi thông nguồn vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển tại các địa phương - Ảnh 2.
Khơi thông nguồn vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển tại các địa phương - Ảnh 3.

Công nhân tập trung thi công các hạng mục xây dựng, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án

Để bảo đảm tiến độ, ông Nguyễn Văn Khởi - Chỉ huy công trình cho biết, nhà thầu đã chủ động tạm ứng kinh phí mua vật tư, ổn định giá và tăng lương thu hút nhân lực, phấn đấu giải ngân 100% vốn khi công trình hoàn thành.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, hướng đến giải ngân 100%

Nhờ tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của xã Nhà Bè đã tăng từ dưới 30% trong Quý II lên gần 73% vào cuối Quý III/2026.

Nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị xử lý nền đất yếu tại dự án xây dựng mới đường vào Trường THCS Thị trấn Nhà Bè

Ông Lê Minh Trí - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Nhà Bè cho biết, trong Quý IV, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư và khởi công các dự án, với khối lượng công việc còn lại khoảng 200 tỷ đồng.

Năm 2026, xã Nhà Bè được giao 860 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai khoảng 190 dự án. Địa phương phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn được giao, góp phần cùng TP. Hồ Chí Minh hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026.

Tin liên quan

Lãi suất cuối năm biến động, gây áp lực lên dòng vốn đầu tư

Lãi suất cuối năm biến động, gây áp lực lên dòng vốn đầu tư

(HTV) - Lãi suất cuối năm tiếp tục là yếu tố tác động đến quyết định phân bổ vốn của các nhà đầu tư, trong bối cảnh nhu cầu vay tăng và áp lực huy động vốn tại các ngân hàng chưa giảm. Diễn biến này khiến dòng tiền giữa tiền gửi, chứng khoán và bất động sản có thể phân hóa.

9 tháng, vốn đầu tư vào KCX-KCN TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 5,57 tỷ USD

9 tháng, vốn đầu tư vào KCX-KCN TP. Hồ Chí Minh đạt hơn 5,57 tỷ USD

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các khu chế xuất - khu công nghiệp TP.HCM (KCX-KCN) đạt hơn 5,573 tỷ USD, bằng 131,15% kế hoạch năm và tăng 29,13% so với cùng kỳ.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

NewZgraphic: TP. Hồ Chí Minh triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

NewZgraphic: TP. Hồ Chí Minh triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Giáo dục 16:41 05/11/2026

(HTV) - TP. Hồ Chí Minh phê duyệt kế hoạch triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án đặt mục tiêu mở rộng hoạt động dạy học bằng tiếng Anh, xây dựng môi trường sử dụng ngoại ngữ và nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên

Dự báo thời tiết ngày 6/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Đời sống 20:48 05/11/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 6/11/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Biến động tại Hạ viện Mỹ sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 5/11/2026

Biến động tại Hạ viện Mỹ sau bầu cử giữa kỳ | Tin Thế giới 24 Giờ ngày 5/11/2026

Thế giới 23:48 05/11/2026

(HTV) - Chương trình Thế giới 24 Giờ 5/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh kết nối nguồn lực quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Kinh tế 16:38 05/11/2026

(HTV) - Hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số và trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á vào năm 2045, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh kết nối các đối tác quốc tế, thu hút nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị phục vụ các lĩnh vực chiến lược.

Xem thêm