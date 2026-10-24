TP. Hồ Chí Minh chi hỗ trợ tới 400 triệu đồng cho dự án khởi nghiệp nông nghiệp xuất sắc

Tranh tài giải pháp công nghệ nông nghiệp tuần hoàn

Vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026 đã chính thức khởi động với sự tham gia của 150 dự án xuất sắc. Cuộc thi do UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, mang chủ đề trọng tâm "Nông nghiệp tuần hoàn - Kiến tạo tương lai xanh".

Được phát động từ đầu tháng 4, cuộc thi đã thu hút đông đảo thí sinh và trải qua vòng Sơ tuyển kỹ lưỡng để chọn ra 150 dự án vào Bán kết. Theo Ban Tổ chức, các dự án năm nay được hội đồng giám khảo đánh giá khắt khe dựa trên các tiêu chí: tính mới, hàm lượng và mức độ làm chủ công nghệ, khả năng giải quyết các bài toán thực tiễn, hiệu quả kinh tế, tác động tích cực đến môi trường cùng triển vọng thương mại hóa trên thị trường.

Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm khởi nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Bám sát chủ đề nông nghiệp tuần hoàn, cuộc thi đặc biệt khuyến khích các giải pháp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, tái chế phụ phẩm nông nghiệp, giảm thiểu phát thải và nâng cao năng suất sản xuất. Những hướng công nghệ chiến lược được ưu tiên gồm: công nghệ sinh học, chế biến và bảo quản sau thu hoạch, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa.

Cơ hội nhận hỗ trợ kinh phí lên đến 400 triệu đồng

Nói về quy mô và các chính sách đồng hành cùng các đội thi, ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh cho biết, cuộc thi được chia làm hai bảng đấu với tổng cộng 14 giải thưởng. Trong đó, Bảng A dành riêng cho sinh viên với giải cao nhất trị giá 100 triệu đồng; Bảng B dành cho cá nhân, nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp với giải Nhất trị giá 150 triệu đồng.

Mô hình nuôi ong lấy mật, các sản phẩm mật ong đóng chai và vật dụng làm từ vật liệu tự nhiên do các đội dự thi nghiên cứu, phát triển theo định hướng nông nghiệp tuần hoàn, xanh và bền vững

Đáng chú ý, bên cạnh giải thưởng tiền mặt từ cuộc thi, các dự án đạt thành tích xuất sắc còn có cơ hội được xét chọn nhận nguồn kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 20 của HĐND TP. Hồ Chí Minh với mức tối đa lên đến 400 triệu đồng cho mỗi dự án. Nguồn lực này sẽ tạo đà quan trọng giúp các chủ dự án hoàn thiện sản phẩm, đẩy nhanh tiến trình thương mại hóa và ứng dụng rộng rãi vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp của Thành phố.