Thiên Nam kiểm chứng an toàn thang máy qua các phép thử thực tế

Vừa qua, Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam tổ chức chương trình đánh giá chứng nhận hợp quy thang máy điện theo QCVN 02:2019/BLĐTBXH. Trung tâm kiểm định an toàn khu vực I thực hiện đánh giá, với sự chứng kiến của Văn phòng Công nhận Chất lượng Quốc gia (BoA).

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, Thiên Nam là doanh nghiệp thang máy đầu tiên triển khai chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 đối với danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao quy định tại Thông tư số 16/2026/TT-BNV ngày 28/7/2026 của Bộ Nội vụ. Phương thức này xem xét hồ sơ kỹ thuật, quy trình sản xuất và kết quả thử nghiệm sản phẩm.

Tổng quan nhà máy nơi đặt tháp thử

Điểm nhấn là các phép thử nghiệm thực tế tại tháp thử thang máy, công trình đặt tại nhà máy Đức Hòa, cao 32 m tương đương khoảng 10 tầng. Tại đây, doanh nghiệp tiến hành thử nghiệm các thiết bị an toàn như : phanh máy kéo, bộ khống chế vượt tốc, bộ hãm an toàn thang máy, bộ giảm chấn cabin/đối trọng, và thiết bị khóa cửa tầng trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường lắp đặt.

Theo mô tả quy trình trên website Thiên Nam, thang máy được thử nghiệm khi cabin mang tải định mức phù hợp với tải trọng và tốc độ của các thiết bị an toàn cần thử nghiệm theo đúng TCVN 6396. Các dữ liệu thu được được phân tích, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật để phục vụ đánh giá và xác định điểm cần cải tiến nếu có sai lệch. Trong thử nghiệm, mục tiêu không chỉ là quan sát cabin dừng lại, mà còn phải kiểm tra, đánh giá, đo đạc các số liệu của thiết bị trước và sau khi thử nghiệm.

Phép thử cabin vượt tốc kiểm tra sự phối hợp giữa bộ khống chế vượt tốc (governor) và bộ hãm an toàn (thắng cơ): khi tốc độ vượt quá giới hạn, cơ cấu an toàn được kích hoạt thắng cơ để hãm cabin. Bộ giảm chấn(buffer) có chức năng bảo vệ người trong cabin thang máy trong trường hợp thang máy mất an toàn rơi tự do, nên bộ giảm chấn phải được thử nghiệm khi cabin mang tải và tốc độ rơi phù hợp với từng chủng loại thiết bị.

Đo đạc bộ giảm chấn sau va chạm

Có thể ví đây là "crash test" của ngành thang máy: thay vì va chạm ô tô, kỹ sư theo dõi phản ứng của các cơ cấu bảo vệ trong sự cố giả lập. Những thông số như hành trình dừng, độ trượt cabin, biến dạng ray dẫn hướng và kết cấu cabin được xem xét.

Chương trình còn kiểm tra lực giữ phanh máy kéo khi cabin mang tải 125% tải định mức; đánh giá bộ hãm an toàn loại hãm êm; thử độ bền khóa cửa tầng, cửa cabin qua thử mỏi, đo lực đóng mở và kiểm tra tiếp điểm điện.

Theo tài liệu doanh nghiệp, toàn bộ quy trình thiết kế và thử nghiệm đều phải tuân thủ theo quy định hiện hành, QCVN 02:2019/BLĐTBXH TCVN 6396-20:2017 và TCVN 6396-50:2017, nên các thiết bị an toàn phải được kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng về mặt hồ sơ thiết kế, thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (thử trên tháp thử như đã nêu trên), trước khi đưa thiết bị ra công trình lắp đặt cho khách hàng.

Tấm quá trình thử nghiệm đc theo dõi trực tiếp qua hệ thống cam

Đoàn đánh giá gồm ông Nguyễn Đức Hiếu, chuyên gia đánh giá, Trưởng đoàn; ông Nguyễn Cường, chuyên gia đánh giá; và ông Vũ Văn Khương, thành viên. Đại diện BoA chứng kiến quá trình đánh giá hồ sơ và thử nghiệm thực tế.

Thành lập năm 1994, Thiên Nam xác định an toàn là trọng tâm trong sản xuất và dịch vụ thang máy. Những phép thử cụ thể hóa yêu cầu tuân thủ quy chuẩn bằng các hoạt động có thể quan sát, đo lường.

Đằng sau mỗi hành trình thang máy là nhiều lớp bảo vệ ít được nhìn thấy. Chương trình đánh giá lần này nhấn mạnh yêu cầu kiểm chứng an toàn bằng hồ sơ, quy trình và phép thử kỹ thuật, hướng đến mục tiêu bảo vệ người sử dụng.



