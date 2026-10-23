Đà Nẵng: Ra mắt linh vật rồng Cadiro, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng mới cho gia đình

Với những gia đình có con nhỏ, một chuyến du lịch thú vị không chỉ nằm ở các điểm tham quan mà còn ở những trải nghiệm khiến trẻ hào hứng. Từ ý tưởng đó, Courtyard by Marriott Danang Han River giới thiệu Cadiro, chú rồng nhỏ với hàm răng sún ngộ nghĩnh, lấy cảm hứng từ Cầu Rồng bắc qua sông Hàn.

Không chỉ là linh vật trang trí, Cadiro được xây dựng thành người bạn đồng hành cùng trẻ trong suốt kỳ nghỉ, từ không gian phòng ngủ đến các hoạt động vui chơi, khám phá Đà Nẵng.

Chuyến phiêu lưu cùng chú rồng Cadiro

Điểm nhấn của gói nghỉ dưỡng "Cadiro's Family Adventure – Chuyến phiêu lưu của gia đình Cadiro" là chương trình Cadiro's Passport Adventure, biến những hoạt động trong kỳ nghỉ thành hành trình khám phá dành riêng cho các bé.

Mỗi du khách nhí sẽ nhận một cuốn "hộ chiếu" để tham gia các hoạt động cùng Cadiro, thưởng thức kem miễn phí, bánh quy hình rồng và sáng tạo với sách tô màu. Sau khi hoàn thành các thử thách, các bé sẽ nhận được phần thưởng là một chú rồng bông Cadiro mang về làm kỷ niệm.

Không gian nghỉ dưỡng dành cho cả gia đình

Bên cạnh các hoạt động khám phá, khách sạn còn thiết kế không gian lưu trú phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ. Phòng nghỉ được bố trí thêm lều teepee với họa tiết đáng yêu, tạo một góc vui chơi riêng cho các bé. Ngoài ra, trẻ còn có thể tham gia các hoạt động tại Câu lạc bộ trẻ em (Kids Club).

Gói nghỉ dưỡng bao gồm buffet sáng dành cho tối đa hai người lớn và hai trẻ em, chương trình khám phá cùng Cadiro kèm quà tặng thú bông, lều teepee trong phòng, giường sofa theo yêu cầu và quyền lợi trả phòng muộn đến 14 giờ.

Trong khi trẻ vui chơi, phụ huynh có thể thư giãn với ưu đãi giảm 25% cho một số liệu trình trị liệu tại spa. Cả gia đình cũng có thể tận hưởng hồ bơi trong nhà ở tầng 29 hoặc hồ bơi ngoài trời tại tầng 45, nơi mở ra tầm nhìn rộng khắp sông Hàn, thành phố Đà Nẵng và biển xanh phía xa.

Hệ thống bốn nhà hàng và địa điểm ẩm thực mang đến nhiều lựa chọn từ món Việt, ẩm thực Nhật Bản đến các bữa brunch, đáp ứng sở thích đa dạng của các thành viên.

Với sự xuất hiện của Cadiro, kỳ nghỉ gia đình không chỉ là khoảng thời gian thư giãn mà còn mang đến cho trẻ những trải nghiệm riêng. Từ cuốn hộ chiếu khám phá, chiếc lều nhỏ trong phòng đến chú rồng bông mang về làm kỷ niệm, mỗi hoạt động đều góp phần tạo nên những ký ức đáng nhớ trong chuyến du lịch cùng ba mẹ.