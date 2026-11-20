Kết nối nguồn vốn, thúc đẩy hợp tác đầu tư bền vững

Diễn đàn Đầu tư tác động với chủ đề "Mở khóa thương mại và chuỗi cung ứng" vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, mở ra cơ hội hợp tác giữa các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam - Canada. Tại đây, Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam nhấn mạnh nguồn vốn dành cho sản xuất và nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của hàng hóa Việt Nam đang sẵn sàng.

Toàn cảnh diễn đàn thu hút đông đảo đại diện quỹ đầu tư, tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp tham gia tìm kiếm cơ hội mở rộng chuỗi cung ứng và thương mại Việt Nam - Canada

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh hoan nghênh các sáng kiến hợp tác giữa tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và đối tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực phục vụ phát triển bền vững. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời đề nghị các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính làm rõ tiêu chí lựa chọn, điều kiện hợp tác, yêu cầu về phương án kinh doanh và năng lực tiếp nhận vốn.

Các đại biểu, nhà ngoại giao, đại diện các quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp tham dự diễn đàn, cùng trao đổi giải pháp kết nối nguồn vốn tài chính bền vững và nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng quốc tế

Qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp cận nguồn vốn đầu tư tác động và tài chính bền vững.

Nâng cao năng lực doanh nghiệp, mở rộng hợp tác chuỗi cung ứng

Bên cạnh việc kết nối nguồn vốn, diễn đàn tập trung xác định những năng lực doanh nghiệp cần cải thiện để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Các nội dung trao đổi hướng đến yêu cầu thực tế của nhà mua hàng về năng lực sản xuất, quản trị và tiêu chuẩn môi trường, xã hội.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư tác động với chủ đề "Mở khóa thương mại và chuỗi cung ứng" diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, hướng tới mục tiêu kết nối nguồn vốn và thúc đẩy hợp tác đầu tư bền vững

Trong đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo và doanh nghiệp có giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu được xác định là những nội dung cần quan tâm.

Thông qua diễn đàn, các bên hướng đến xác định cụ thể nhu cầu, đối tác và nội dung hợp tác; gắn kết nguồn vốn với phát triển sản xuất, mở rộng đơn hàng và thúc đẩy thương mại Việt Nam - Canada. Qua đó, tạo nền tảng cho những quan hệ hợp tác thiết thực, lâu dài, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng quốc tế.