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Xã hội

Nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC cho người dân

MINH TÒNG, MINH KHÔI, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, cùng 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH, nhiều hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm và giới thiệu thiết bị chữa cháy hiện đại đã được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Đưa kỹ năng PCCC đến gần hơn với cộng đồng

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 17, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Hồ Chí Minh, phối hợp UBND các phường Đức Nhuận, Phú Nhuận và Cầu Kiệu tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực tế dành cho người dân.

Nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC cho người dân - Ảnh 1.

Lễ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC và CNCH thu hút đông đảo người dân, lực lượng chức năng và các đơn vị tham gia

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn xe chuyên dụng ra quân tuyên truyền với các băng rôn, khẩu hiệu cổ động toàn dân tham gia PCCC. Bên cạnh đó, không gian truyền thống về lực lượng Cảnh sát PCCC cùng 4 gian hàng giới thiệu các thiết bị cảnh báo, truyền tin báo cháy hiện đại cũng được bố trí để người dân trực tiếp tìm hiểu.

Nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC cho người dân - Ảnh 2.
Nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC cho người dân - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tổ chức đoàn xe chuyên dụng tuyên truyền, nâng cao ý thức PCCC trong cộng đồng

Đặc biệt, hoạt động trải nghiệm thoát hiểm trên cao bằng ròng rọc thu hút sự quan tâm của nhiều người tham dự. Qua thực hành, người dân, đặc biệt là trẻ em, có thêm kỹ năng và sự tự tin để xử lý khi gặp tình huống khẩn cấp.

Chủ động PCCC, xử lý sự cố từ cơ sở

Trong 9 tháng đầu năm 2026, địa bàn các phường Cầu Kiệu, Phú Nhuận và Đức Nhuận xảy ra 7 vụ cháy. Các vụ việc đều có quy mô nhỏ, thiệt hại không đáng kể và được xử lý kịp thời ngay từ ban đầu nhờ phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ".

Hiện toàn địa bàn 3 phường có 138 Tổ liên gia an toàn PCCC và 163 điểm chữa cháy công cộng. Đồng thời, các thiết bị truyền tin báo cháy hiện đại được giới thiệu tại chương trình giúp người dân và doanh nghiệp có thêm lựa chọn để chủ động giám sát, cảnh báo và truyền thông tin khi xảy ra sự cố.

Nâng cao ý thức và kỹ năng PCCC cho người dân - Ảnh 4.

Người dân trực tiếp tìm hiểu các thiết bị, phương tiện PCCC được giới thiệu tại khu vực trải nghiệm

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 17 tiếp tục tăng cường kiểm tra những khu vực, loại hình có nguy cơ cháy nổ cao, kịp thời hướng dẫn cơ sở khắc phục thiếu sót. Lực lượng cũng duy trì nhân sự và phương tiện thường trực, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh.

Qua chuỗi hoạt động, kiến thức và kỹ năng PCCC được đưa đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa và xây dựng cộng đồng an toàn trước nguy cơ cháy nổ.

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