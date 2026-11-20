Sau sáp nhập, TP. Hồ Chí Minh tập trung siết chặt quản lý đội tàu cá bằng dữ liệu số. Đồng thời, thành phố xử lý vi phạm không vùng cấm và khơi dậy ý thức tự giác của từng ngư dân.

Xã Long Hải số hóa hơn 99% tàu cá để chống khai thác IUU

Tại cơ sở, xã Long Hải hiện quản lý 1.193 tàu cá, trong đó có hơn 800 tàu khai thác xa bờ. Chính quyền địa phương thường xuyên rà soát và phân loại đội tàu trên địa bàn. Đặc biệt, những phương tiện không đủ điều kiện hoạt động kiên quyết không được phép ra khơi và phải chịu sự giám sát chặt chẽ.

Xã Long Hải hiện quản lý 1.193 tàu cá, trong đó có hơn 800 tàu khai thác xa bờ

Hơn 99% tàu cá của xã Long Hải đã ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT. Bên cạnh đó, các tàu này cũng hoàn tất lắp đặt nhật ký khai thác điện tử phục vụ kiểm soát sản lượng.

Hơn 99% trong tổng số 1.193 tàu cá của xã Long Hải đã ứng dụng hệ thống eCDT

Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Địa phương tập trung quản lý đội tàu không đủ điều kiện. Các tàu này đều phải lắp đặt GPS. Xã chỉ đạo các ban ngành tuần tra, kiểm soát bến bãi, tuyệt đối không để phát sinh bến bãi tự phát. Mọi việc bốc dỡ hải sản đều phải vào các cảng chỉ định".

Các địa phương ven biển phối hợp giám sát tàu cá và thiết bị VMS

Ngoài việc kiểm tra trực tiếp, các địa phương ven biển như Vũng Tàu và Long Sơn đẩy mạnh tuyên truyền đến ngư dân. Chính quyền yêu cầu chủ tàu và thuyền trưởng cam kết chấp hành đúng quy định về vùng biển khai thác. Đồng thời, ngư dân không được tự ý tháo gỡ hay ngắt kết nối thiết bị VMS và phải làm đủ thủ tục xuất nhập cảng.

Chính quyền yêu cầu chủ tàu và thuyền trưởng cam kết chấp hành đúng quy định

Đáng chú ý, các xã, phường ven biển tăng cường phối hợp cùng lực lượng biên phòng, kiểm ngư và ngành thủy sản. Các đơn vị chia sẻ dữ liệu để theo dõi chặt chẽ hành trình tàu cá và xử lý kịp thời các vi phạm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ ngư dân tháo gỡ thủ tục hành chính để sớm đủ điều kiện vươn khơi hợp pháp.

Kết quả chống khai thác IUU qua 63 cuộc tuần tra 1.000 tàu cá

Bên cạnh công tác chuẩn hóa hồ sơ, ngành chức năng và các địa phương duy trì kiểm tra thực địa liên tục. Các lực lượng đã thực hiện 63 cuộc tuần tra, kiểm soát gần 1.000 tàu cá về việc chấp hành pháp luật IUU. Nhờ đó, kỷ cương khai thác trên biển được siết chặt, giữ vững kết quả không có tàu cá địa phương bị nước ngoài bắt giữ từ tháng 7/2025.

Các lực lượng đã thực hiện 63 cuộc tuần tra, kiểm soát gần 1.000 tàu cá về việc chấp hành pháp luật IUU

Phía sau mỗi chuyến biển là sinh kế của hàng ngàn ngư dân cùng trách nhiệm đối với nguồn lợi thủy sản. Vì vậy, chống khai thác IUU không chỉ là tuân thủ quy định pháp luật mà còn bảo vệ uy tín nghề cá Việt Nam. Do đó, đây là yêu cầu tất yếu để ngành thủy sản TP. Hồ Chí Minh phát triển bền vững.