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Thể thao

Tour du Faso 2026: Cuộc đua xe đạp xuyên tám vùng của Burkina Faso

THIÊN BÌNH
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Tour du Faso lần thứ 37 diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11 tại Burkina Faso, quy tụ các đội đua đến từ châu Phi và châu Âu, tranh tài qua 10 chặng với tổng quãng đường gần 1.400km.

Tour du Faso 2026: Cuộc đua xe đạp xuyên tám vùng của Burkina Faso- Ảnh 1.

Tour du Faso 2026: Cuộc đua xe đạp xuyên tám vùng của Burkina Faso (Ảnh: Minute)

Tour du Faso là giải đua xe đạp đường trường quốc tế thường niên của Burkina Faso. Năm nay, cuộc đua trở lại lịch thi đấu của Liên đoàn Xe đạp Quốc tế (UCI) sau hai năm vắng mặt, 2024 và 2025. Giải được xếp hạng UCI 2.2, thuộc hệ thống các cuộc đua đường trường dành cho nam cấp độ 2.

Lộ trình năm nay xuất phát và kết thúc tại thủ đô Ouagadougou, đi qua tám vùng của Burkina Faso. Trong 10 chặng, các tay đua sẽ lần lượt tranh tài trên những cung đường nối Ouagadougou, Kaya, Koudougou, Boromo, Bobo-Dioulasso, Pâ, Léo, Pô, Koupéla, Tenkodogo và Ziniaré. Tổng chiều dài các chặng đua đạt khoảng 1.400km. Ngoài ra, đoàn đua còn di chuyển gần 988km giữa các địa điểm tổ chức.

Theo Ban tổ chức, giải năm nay có sự góp mặt của các đội đến từ Burkina Faso, Bỉ, Mali, Niger, Morocco, Ghana, Benin, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Hà Lan, Algeria, Rwanda và Nam Phi. Burkina Faso có ba đội tham dự, gồm đội tuyển quốc gia và hai đội tuyển khu vực. Mỗi đội đăng ký sáu vận động viên.

Một trong những gương mặt đáng chú ý của đội chủ nhà là Paul Daumont. Tay đua này từng hai lần vô địch Tour du Faso và hiện thi đấu tại Guadeloupe trong màu áo câu lạc bộ CSCA Propreté 2000. Sự trở lại của Daumont được kỳ vọng sẽ giúp các tay đua Burkina Faso cạnh tranh thành tích ở giải năm nay.

Với sự tham gia của các đội đua quốc tế, Tour du Faso không chỉ là cuộc tranh tài về tốc độ và sức bền, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, cảnh quan và văn hóa của Burkina Faso. Giải đấu khép lại ngày 8/11 tại Ouagadougou.

Nguồn: Minute, Africa Top Sports

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