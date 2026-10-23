Tour de France 2027 khởi hành từ Scotland, thử thách lớn chờ đón các tay đua

Khởi đầu tại Scotland, hành trình xuyên Vương quốc Anh

Edinburgh lần đầu tiên đăng cai chặng xuất phát của Tour de France, đánh dấu cột mốc mới trong lịch sử giải đấu. Sau chặng mở màn từ Edinburgh đến Carlisle, đoàn đua tiếp tục di chuyển từ Keswick đến Liverpool, rồi từ Welshpool đến Cardiff. Ba chặng đầu tiên mang đến nhiều dạng địa hình khác nhau, tạo cơ hội cho các tay đua nước rút, những cua-rơ có khả năng bứt tốc và các đội đua chiến thuật thể hiện năng lực.

Sau khi hoàn thành chặng đường tại Vương quốc Anh, đoàn đua trở lại Pháp, bắt đầu hành trình qua nhiều vùng địa lý trước khi tiến vào các khu vực đồi núi. Theo ban tổ chức, lộ trình năm 2027 gồm 21 chặng, ba ngày nghỉ và đi qua chín vùng cùng 31 tỉnh của Pháp.

Lộ trình chính thức của Tour de France và Tour de France Femmes avec Zwif

Một điểm nhấn đáng chú ý là hai chặng tính giờ cá nhân, gồm chặng 7 dài 38 km từ Blois đến Chambord và chặng 16 dài 33 km tại Toulouse. Tổng quãng đường 71 km là mức cao nhất kể từ năm 2012, buộc các ứng viên áo vàng phải thể hiện khả năng duy trì tốc độ, kiểm soát sức lực và phân phối chiến thuật trong từng chặng đua.

Sáu chặng leo núi quyết định cuộc đua

Ở những chặng đường đèo, các tay đua sẽ lần lượt đối mặt với những thử thách tại Massif Central, Jura, dãy Alps và dãy Pyrenees. Trong đó, chặng 9 kết thúc tại Grand Colombier, chặng 11 hướng đến Les Saisies và chặng 18 khép lại trên đỉnh Col du Portet được xem là những cột mốc quan trọng đối với cuộc cạnh tranh thứ hạng chung cuộc.

Chặng 18 dài 174 km, xuất phát từ Pau và kết thúc tại Col du Portet, có thể tạo ra khác biệt lớn giữa các ứng viên vô địch. Ngọn đèo ở độ cao 2.215 m này cũng là điểm cao nhất của Tour de France 2027. Cùng với tổng độ cao tích lũy dự kiến 53.450 m trên toàn hành trình, lộ trình đặt ra yêu cầu cao về thể lực, sức bền và khả năng phối hợp đồng đội.

Tour de France nữ 2027 sẽ khởi tranh tại Leeds, Anh, ngày 30/7

Trong khi đó, Tour de France nữ 2027 sẽ khởi tranh tại Leeds, Anh, ngày 30/7. Các chặng đầu đưa đoàn đua qua Manchester, Sheffield và London trước khi sang Pháp. Giải gồm chín chặng, với chặng cuối dài 170 km từ Clermont-Ferrand lên đỉnh Puy de Dôme vào ngày 7/8.

Việc cả hai cuộc đua nam và nữ cùng xuất phát tại Vương quốc Anh trong một năm tạo nên dấu mốc đặc biệt đối với giải đấu. Với lộ trình đa dạng, nhiều chặng đua tính giờ và những thử thách leo núi khắc nghiệt, Tour de France 2027 hứa hẹn mang đến cuộc cạnh tranh quyết liệt từ những ngày đầu đến chặng cuối tại Paris.

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