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Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị tại Đan Mạch

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm lần này đã tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa những mong muốn hợp tác của hai bên ở tầm cao hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, tối 20/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971-2026) và chủ trì tiệc chiêu đãi.

Cùng dự chương trình có: Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary; Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen; các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đại biểu Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội Đan Mạch và những người bạn Đan Mạch.

Phát biểu tại Chương trình, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, trong không khí hữu nghị, ấm áp và tràn đầy cảm xúc, chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971-2026) là một dấu mốc đầy ý nghĩa trong hành trình hơn nửa thế kỷ đồng hành, gắn bó của hai dân tộc. Qua những giai điệu, vũ điệu và sắc màu nghệ thuật, sẽ cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp tâm hồn của mỗi dân tộc, sự giao thoa giữa hai nền văn hóa cũng như sức sống mãnh liệt của tình hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch.

Đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, 55 năm trước, ngày 25/11/1971, giữa những năm tháng Việt Nam trải qua chiến tranh khốc liệt, Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên cùng Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao. Quyết định mang ý nghĩa lịch sử ấy của hai nước đã đặt nền móng cho một tình hữu nghị chân thành, bền chặt và được vun đắp bằng sự tin cậy, tình đoàn kết, những giá trị nhân văn sâu sắc.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp được xây dựng trong hơn nửa thế kỷ qua và đang phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, từ hợp tác phát triển truyền thống sang quan hệ đối tác bình đẳng, vì những lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch tin tưởng mối quan hệ Đan Mạch-Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong tương lai không xa. Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này, hai bên đã tuyên bố nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra một chương mới trong quan hệ song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen phát biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhấn mạnh niềm tự hào khi Đan Mạch là một trong số ít các quốc gia châu Âu thiết lập mối quan hệ này với Việt Nam, Bộ trưởng Lars Løkke Rasmussen cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm đặc biệt đến Đan Mạch dịp này, đưa quan hệ hợp tác hai nước lên tầm cao mới. Đan Mạch sẽ gia tăng hợp tác đầu tư với Việt Nam, hướng tới tương lai không xa, sẽ vươn lên trở thành nhà đầu tư châu Âu lớn thứ hai tại Việt Nam.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội Đan Mạch về sự gắn bó lâu dài và tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam; cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan của Đan Mạch về thiện chí, sự hợp tác chặt chẽ và những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn những người bạn Đan Mạch chân thành, trọng tình, trọng nghĩa đã bền bỉ vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước trong suốt 55 năm qua, cũng như các doanh nghiệp, tổ chức của Đan Mạch với các dự án phát triển và đầu tư, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và sự phát triển bền vững của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam ở Đan Mạch đã không ngừng nỗ lực vươn lên, hội nhập, tích cực đóng góp xây những nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm lần này đã tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa những mong muốn hợp tác của hai bên ở tầm cao hơn. Hơn 10 văn kiện hợp tác đã được ký kết, nhiều cơ hội mới được mở ra, nhiều thỏa thuận đã được cam kết để cùng hướng tới hợp tác hiệu quả, dài hạn trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, năng lượng, hạ tầng, logistics và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Quan hệ Việt Nam-Đan Mạch không chỉ đang được thúc đẩy bởi quyết tâm chính trị ở cấp cao mà còn được tiếp thêm động lực từ sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại câu nói nổi tiếng của Đan Mạch "Thời gian không làm tình bạn cũ đi, mà càng làm cho tình bạn thêm sức sống mới." Trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Đan Mạch không ngừng được củng cố cùng với sự phát triển của mỗi đất nước và song hành cùng những chuyển biến của thời đại. Những mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước đều có dấu ấn của Hoàng gia, Nữ hoàng Margrethe II và Nhà vua Frederik X.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, 55 năm trước Đan Mạch là một trong những quốc gia Phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và hôm nay, một lần nữa Đan Mạch là quốc gia đầu tiên trong khu vực Bắc Âu thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng Đan Mạch để gắn kết thế mạnh của Đan Mạch với tiềm năng và dư địa phát triển của Việt Nam, cùng hướng tới hòa bình lâu dài, phát triển bền vững và thịnh vượng xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan Bảo tàng Glyptotek tại trung tâm thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trước đó, chiều 20/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Glyptotek, thủ đô Copenhagen.

Bảo tàng có tên đầy đủ là Ny Carlsberg Glyptotek, nằm ở trung tâm thủ đô, kết hợp giữa nghệ thuật, kiến trúc và không gian thư giãn cho công chúng.

Bảo tàng do nhà sản xuất bia và con trai người sáng lập hãng bia Carlsberg xây dựng trên cơ sở bộ sưu tập cá nhân của ông. Năm 1888, Carl Jacobsen hiến tặng bộ sưu tập nghệ thuật cho công chúng và bắt đầu xây dựng bảo tàng. Bảo tàng Glyptotek chính thức mở cửa năm 1897.

Glyptotek là một trong những bảo tàng nghệ thuật quan trọng nhất của Copenhagen. Nơi đây hiện lưu giữ hơn 10.000 tác phẩm nghệ thuật và hiện vật, tập trung vào 2 nhóm lớn gồm cổ vật Địa Trung Hải cổ đại và nghệ thuật Đan Mạch, Pháp thế kỷ XIX. Bộ sưu tập nổi bật có điêu khắc Hy Lạp La Mã, xác ướp và hiện vật Ai Cập cổ đại, nghệ thuật Etruscan, cùng các tác phẩm của nhiều nghệ sỹ châu Âu nổi tiếng.

Nguồn: TTXVN

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 20/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch.

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