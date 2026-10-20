Nguồn: baotintuc.vn (TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch
Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 20/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch.
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Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen
Ngày 19/10, tại Copenhagen, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quan hệ Việt Nam và Đan Mạch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn
Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, tối 19/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước do Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu chủ trì.
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