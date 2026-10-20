Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, tối 19/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước do Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu chủ trì.