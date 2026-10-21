Trong không khí thân tình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động gặp mặt các vị lãnh đạo, các thành viên Hội Hữu nghị Đan Mạch-Việt Nam, những người bạn Đan Mạch thân thiết của Việt Nam, đã luôn ủng hộ Việt Nam, cả trong thời kỳ gian khổ đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Đan Mạch-Việt Nam trong việc vun đắp tình cảm gắn bó, sự đoàn kết giữa nhân dân hai nước; đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân quý, khắc ghi nghĩa tình sâu nặng, sự ủng hộ quý báu của nhân dân Đan Mạch dành cho Việt Nam. Tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Đan Mạch luôn là tài sản quý báu của hai dân tộc.

Bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp đoàn, ông Nils Bulb, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đan Mạch-Việt Nam cho biết: Hội đã trở thành cầu nối vững chắc, góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Hội đã có nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác giữa Đan Mạch và Việt Nam trong gần 50 năm qua. Nhiều dự án đã và đang triển khai có hiệu quả tại Việt Nam, trong đó có các dự án y tế cộng đồng ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế, nhất là phụ nữ, trẻ em.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Đan Mạch-Việt Nam khẳng định, mục tiêu của Hội trong thời gian tới là tiếp tục triển khai hiệu quả và mở rộng quy mô các dự án về y tế cộng đồng tại Việt Nam, thúc đẩy trao đổi giáo dục, các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam tại Đan Mạch. Hội sẽ nỗ lực hơn nữa để tăng cường hợp tác giữa Hội hữu nghị Đan Mạch-Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch; thúc đẩy giao lưu nhân dân, đặc biệt là kết nối thế hệ trẻ Đan Mạch và Việt Nam, để nhân dân hai nước hiểu hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, hội viên và những người bạn Đan Mạch đã đồng hành cùng Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, nhân dịp chuyến thăm này, Việt Nam và Đan Mạch chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa Đan Mạch trở thành Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và thứ 2 trong Liên minh châu Âu. Lãnh đạo hai bên đã có các cuộc hội đàm rất thành công, đề ra những phương hướng hợp tác tương xứng với tầm mức quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mới thiết lập.

Khẳng định giai đoạn phát triển mới có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Đan Mạch; tích cực giới thiệu về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và những thành tựu phát triển của Việt Nam tới công chúng Đan Mạch, củng cố nền tảng xã hội vững chắc, tạo động lực đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Hội cần góp phần đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục, kết nối thế hệ trẻ và giữa các tổ chức hữu nghị, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước để phối hợp, triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác trên những lĩnh vực các bên có thế mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Hội tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ trẻ em, phụ nữ, các nhóm yếu thế; phát huy mạng lưới đối tác, kết nối các nguồn lực và sáng kiến hợp tác thiết thực trong lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Nguồn: Báo Nhân Dân