Nguồn: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Trung Quốc
Chiều 19/11/2026, tại thành phố Côn Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Mạc Cao Nghĩa, Bí thư Tỉnh uỷ Vân Nam, Trung Quốc.
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