13:14 19/11/2026

(HTV) - Dự án Khu nhà ở xã hội xã Bà Điểm với quy mô 191,6 ha, dự kiến cung cấp 45.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu an cư cho gần 68.000 người dân, chuyên gia và người lao động. Công trình được định hướng phát triển đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và giao thông công cộng.