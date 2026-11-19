11:30 18/11/2026

Alexander Zverev tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại ATP Finals 2026 khi đánh bại Ben Shelton với tỷ số 6-2, 7-6 (4), qua đó sớm giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, tay vợt người Pháp Arthur Fils cũng có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu sau màn ngược dòng trước Rafael Jodar.