Nguồn: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Cấp cao APEC 2026 và tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027
Sáng 19/11/2026, tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Cấp cao các Nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 - năm 2026 và tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027.
Tin liên quan
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026
Trong khuôn khổ chương trình tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2026 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, chiều 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026 (APEC CEO SUMMIT 2026).
Có thể bạn sẽ thích
HLV Arthur Diles quyết chơi tấn công, Công an TP. Hồ Chí Minh tự tin tiếp đón Buriram UnitedThể thao 15:00 18/11/2026
Dù phải đối đầu với Buriram United – nhà đương kim vô địch hai mùa liên tiếp của Shopee Cup, CLB Công an TP. Hồ Chí Minh vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng và khẳng định sẽ chủ động triển khai lối chơi tấn công.
Vinicius Jr. lập hat-trick đầu tiên cho Brazil, khép lại năm 2026 đầy cảm xúcThể thao 12:42 18/11/2026
Sau quãng thời gian đối mặt với nhiều chỉ trích vì phong độ chưa ổn định, Vinicius Jr. đã có màn trình diễn bùng nổ khi ghi hat-trick đầu tiên trong màu áo đội tuyển Brazil.
Alexander Zverev đánh bại Ben Shelton, giành vé vào bán kết ATP Finals 2026Thể thao 11:30 18/11/2026
Alexander Zverev tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại ATP Finals 2026 khi đánh bại Ben Shelton với tỷ số 6-2, 7-6 (4), qua đó sớm giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, tay vợt người Pháp Arthur Fils cũng có chiến thắng đầu tiên tại giải đấu sau màn ngược dòng trước Rafael Jodar.
U17 Việt Nam quyết tâm tạo dấu ấn trong lần đầu dự World CupThể thao 13:00 18/11/2026
Trước thềm trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân khẳng định U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng đối mặt với những thử thách tại đấu trường thế giới.
Email:
Mã xác nhận: