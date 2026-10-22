Tối ưu hóa chuyển đổi xanh trong chiến lược tái cấu trúc ngành cơ khí

Ngành cơ khí Việt Nam chuyển đổi xanh để bứt phá và vươn tầm quốc tế

Việc hợp long nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ đánh dấu bước tiến của một công trình mới, mà còn khẳng định năng lực chế tạo và thi công kết cấu thép của doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, để biến lợi thế này thành sức cạnh tranh lâu dài, ngành thép vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Trước yêu cầu khắt khe từ thị trường quốc tế, các doanh nghiệp bắt buộc phải đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và hướng tới sản xuất xanh nhằm gia tăng giá trị, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ và sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành thép

Doanh nghiệp tiên phong tối ưu hóa quy trình sản xuất và tiết kiệm năng lượng

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cơ khí tại TP. Hồ Chí Minh, doanh nghiệp này liên tục cải tiến quy trình vận hành và sản xuất. Trong đó, xanh hóa quy trình là định hướng bắt buộc để đáp ứng tiêu chuẩn thị trường.

Trong sản xuất, việc tối ưu hóa quy trình giúp giảm tiêu hao nguyên vật liệu và phế phẩm. Đẩy mạnh tự động hóa không chỉ giải phóng sức lao động cho công nhân mà còn nâng cao hiệu suất làm việc. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các thiết bị hiện đại giúp tiết kiệm điện năng, đóng góp thiết thực vào lộ trình chuyển đổi xanh.

Ông Phan Lê Hoàng Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao SIBA

Không dừng lại ở khẩu hiệu, chuyển đổi xanh đã đi vào từng hoạt động thực tế nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và phát triển bền vững. Thay vì tập trung ngay vào các dự án công nghệ lớn, đơn vị chọn lộ trình từng bước để nâng cấp và đổi mới công nghệ.

Doanh nghiệp từng bước nâng cấp công nghệ và tối ưu chi phí sản xuất theo lộ trình chuyển đổi xanh

Từ hành động thực tế đến chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp

Doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật và tối ưu công đoạn sản xuất nhằm tiết kiệm năng lượng

Theo đại diện Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Nam Đô, doanh nghiệp đã chủ động cải tiến vận hành bằng cách chuyển đổi sang hệ thống đèn LED tiết kiệm điện. Đáng chú ý, tại khâu sản xuất, các thiết bị mài, đánh bóng công suất lớn trước đây đã được thay thế bằng máy thổi khí và bộ lọc nhỏ gọn hơn; đồng thời chỉ vận hành linh hoạt theo đúng công đoạn thực tế để tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ.

Chúng tôi đã đầu tư hệ thống điện mặt trời và chuyển sang công nghệ sơn tĩnh điện dạng bột thay cho sơn nước truyền thống. Phương pháp mới này giúp lượng bột bám vào sản phẩm đạt gần 99%, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vừa rút ngắn 2/3 thời gian sơn so với trước đây.

Bà Kiều Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh

Đóng vai trò "xương sống" của nền kinh tế, ngành cơ khí - điện cung cấp máy móc và giải pháp kỹ thuật giúp các lĩnh vực sản xuất tối ưu chi phí vận hành. Dù vậy, tiến trình chuyển đổi xanh hiện cũng đặt ra không ít thách thức lớn cho toàn ngành.

Đòn bẩy tiếp sức cho doanh nghiệp cơ khí chuyển đổi xanh

Các đại biểu theo dõi phần chia sẻ về lộ trình tối ưu năng lượng và áp dụng kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp

Việt Nam đã có lộ trình hướng tới Net Zero vào năm 2050. Đây là giai đoạn tăng tốc quan trọng để các doanh nghiệp tối ưu năng lượng và áp dụng kinh tế tuần hoàn. Dù đối mặt với rào cản về vốn và công nghệ, nhưng các doanh nghiệp đều đã sẵn sàng, bởi không chủ động bứt phá thì chắc chắn sẽ bị tụt lại.

Ông Diệp Bảo Cảnh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mặt Trời Đỏ, đại diện Hiệp hội Cơ khí Điện TP. Hồ Chí Minh

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí chuyển đổi xanh, TP. Hồ Chí Minh triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất cho mức vốn vay tối đa 200 tỷ đồng mỗi dự án. Đặc biệt, các doanh nghiệp thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu và công nghiệp hỗ trợ sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất vay khi đầu tư mới, cải tạo nhà xưởng hoặc mua sắm trang thiết bị hiện đại.