Khép lại hành trình tranh tài sôi nổi tại hồ Đá Bàng (TP. Hồ Chí Minh), môn Canoeing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 đã mang đến cho người hâm mộ những cuộc đua tốc độ mãn nhãn, sức bền bỉ và tinh thần phối hợp đồng đội đỉnh cao.

Những cuộc rượt đuổi từng centimet và dấu ấn chia sẻ ngôi vô địch

Trên đường đua xanh của Canoeing năm nay, khán giả liên tục chứng kiến những màn bứt tốc nghẹt thở, nơi khoảng cách thắng thua giữa các mũi thuyền chỉ được tính bằng phần trăm giây.

Từ các nội dung C4 nữ 1.000 mét, C4 nam 500 mét cho đến loạt chung kết ngày cuối ở C1 nữ, C4 nữ, C4 nam và K4 nữ, các tay chèo đã tạo nên những cuộc rượt đuổi sát nút từng centimet. Đáng chú ý tại chung kết C1 nữ 200 mét, hai vận động viên Diệp Thị Hương (Công an Nhân dân) và Nguyễn Thị Hương (Hải Phòng) đã cán đích gần như cùng lúc với khoảng cách chỉ chênh nhau hai phần trăm giây, qua đó cùng bước lên bục cao nhất để chia sẻ tấm huy chương vàng danh giá.

Bùng nổ 10 nội dung nước rút 200 mét trong ngày thi đấu cuối cùng

Ngày tranh tài cuối cùng (20/11) chứng kiến sự bùng nổ với 10 nội dung chung kết cự ly nước rút 200 mét đầy kịch tính:

Chủ nhà TP. Hồ Chí Minh thi đấu thăng hoa khi lập cú đúp huy chương vàng ở các nội dung thuyền đôi nam, thuyền bốn nam và K2 nam.

Đoàn Hải Phòng giữ vững thế thống trị ở nội dung K2 nữ và K4 nữ 200 mét. Tính chung cả giải, vận động viên Đỗ Thị Thanh Thảo (Hải Phòng) tỏa sáng rực rỡ với 5 huy chương vàng; hai đồng đội Nguyễn Thị Hương và Phạm Hồng Quân cũng ghi dấu ấn đậm nét khi mỗi người giành được 4 huy chương vàng.

Đoàn Công an Nhân dân khẳng định sức mạnh vượt trội ở nội dung C4 nữ, ghi dấu ấn đậm nét với những chiến thắng của Diệp Thị Hương cùng các đội thuyền bốn người.

Đoàn Thái Nguyên thi đấu bản lĩnh để bảo vệ thành công ngôi hậu ở nội dung C2 nữ đầy kịch tính.

Hải Phòng nhất toàn đoàn môn Canoeing

Sau chuỗi ngày tranh tài quyết liệt với những pha xuất phát mạnh mẽ và những nhịp chèo đồng đội ăn ý, bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn môn Canoeing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 đã chính thức khép lại với ba vị trí dẫn đầu:

Hạng Nhất: Đoàn Hải Phòng với 15 huy chương vàng.

Hạng Nhì: Đoàn TP. Hồ Chí Minh với 10 huy chương vàng.

Hạng Ba: Đoàn Công an Nhân dân với 5 huy chương vàng.

Khán giả có thể xem lại trọn vẹn những khoảnh khắc ấn tượng, các trận chung kết kịch tính và bản tin tổng hợp của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 trên kênh HTV Thể thao, ứng dụng HTVm, HTVC và website HTV.VN.