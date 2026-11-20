Tòa tháp PIF, trụ sở Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia và là tòa nhà cao nhất thủ đô Riyadh, bị hư hại trong cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen ngày 19/11, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc xung đột giữa nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn và chính quyền Saudi Arabia.

Lực lượng phòng vệ dân sự Saudi Arabia cho biết cuộc tấn công nhằm vào một tòa tháp tại khu tài chính Riyadh đã khiến nhiều tầng của công trình và các tòa nhà lân cận bị hư hại. Tuy nhiên, chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Thông cáo được hãng thông tấn nhà nước SPA đăng tải không nêu tên công trình bị tấn công. Tuy nhiên, hình ảnh đi kèm cho thấy tòa tháp PIF, trụ sở của Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF).

Vụ nổ làm vỡ cửa kính trên khoảng 7-8 tầng, đồng thời khiến một số bộ phận mặt ngoài bằng kim loại của tòa nhà bị biến dạng. Theo ba nguồn tin am hiểu sự việc, công trình bị trúng tên lửa do lực lượng Houthi phóng tới.

Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, đang tham chiến chống Houthi tại Yemen, cho biết đã đánh chặn một mối đe dọa tên lửa hướng về Riyadh, song các mảnh vỡ vẫn rơi xuống khu vực thủ đô.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy hai tuần một công trình biểu tượng tại khu tài chính Riyadh bị hư hại do các cuộc tấn công của Houthi. Trước đó, tòa nhà của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco cũng bị tập kích hôm 8/11.

Sau vụ việc, Khu Tài chính King Abdullah, nơi tập trung nhiều tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn, đã đóng cửa đối với khách tham quan.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia tuyên bố nước này bảo lưu quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền, người dân và các tài sản quốc gia. Trong khi đó, lực lượng Houthi chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công.

Xung đột lan rộng, Riyadh tăng cường cảnh giác

Vụ tập kích diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi liên tục nhắm mục tiêu vào các sân bay và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia, sau khi cuộc nội chiến tại Yemen tái bùng phát hồi tháng 7, giữa lúc chiến sự Mỹ - Iran leo thang.

Người dân Riyadh cho biết họ bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn vào sáng sớm 20/11. Trong ngày, lực lượng phòng vệ dân sự Saudi Arabia liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tại thủ đô, trước khi thông báo mối đe dọa đã qua.

Ở chiều ngược lại, hãng thông tấn Saba do Houthi điều hành đưa tin máy bay Saudi Arabia đã tiến hành không kích thủ đô Sanaa do lực lượng này kiểm soát vào sáng cùng ngày. Tuy nhiên, hãng không cung cấp thêm thông tin về quy mô hay thiệt hại của các cuộc không kích.

Các nguồn tin am hiểu kế hoạch của Riyadh cho biết Saudi Arabia đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự tại Yemen có thể kéo dài tới sáu tháng, thậm chí sang năm 2027. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh giới chức nước này đánh giá tình hình chiến trường chưa thuận lợi để tiến hành đàm phán với Houthi.

Ba nguồn tin phương Tây và Saudi Arabia cho biết Riyadh muốn các lực lượng đồng minh giành thêm lợi thế trên thực địa trước khi bước vào bất kỳ cuộc thương lượng nào với nhóm vũ trang này. Saudi Arabia cũng vừa thay chỉ huy liên minh quân sự tham chiến tại Yemen trong tuần này.

Diễn biến trên thực địa hiện nghiêng về phía Houthi. Lực lượng này đã kiểm soát toàn bộ dải bờ biển Biển Đỏ của Yemen, bao gồm eo biển Bab el-Mandeb có vị trí chiến lược quan trọng, đồng thời bao vây thành phố Taiz, nằm trên vùng cao nguyên nhìn xuống Aden - nơi đặt thủ phủ lâm thời của chính quyền Yemen.

Chiến sự đe dọa kế hoạch kinh tế của Saudi Arabia

Xung đột kéo dài đang gây sức ép lên các kế hoạch cải tổ và đa dạng hóa nền kinh tế của Thái tử Mohammed bin Salman. Saudi Arabia hiện là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, đồng thời là đồng minh quan trọng của Mỹ tại Trung Đông.

Hôm 19/11, Thái tử Mohammed bin Salman đã tiếp Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tại Riyadh. Đây là chuyến thăm Saudi Arabia thứ ba của ông Cooper được công khai kể từ khi xung đột tại Yemen tái bùng phát.

Trong khi đó, cuộc chiến rộng hơn giữa Mỹ, Israel và Iran, bắt đầu từ tháng 2, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian chưa đạt được đột phá.

Căng thẳng tại vùng Vịnh cũng gia tăng trong những ngày gần đây. Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Bahrain và Kuwait, hai đồng minh của Mỹ, trong khi Washington không kích đảo Qeshm của Iran tại eo biển Hormuz hôm 17/11.

Saudi Arabia can dự vào cuộc nội chiến Yemen từ năm 2015, dẫn đầu liên minh quân sự Arab nhằm khôi phục chính quyền được quốc tế công nhận sau khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và nhiều khu vực khác.

Sau nhiều năm giao tranh đẫm máu nhưng không bên nào giành được thắng lợi quyết định, hai phía đạt thỏa thuận ngừng bắn năm 2022. Thỏa thuận duy trì đến mùa hè năm nay, trước khi xung đột bùng phát trở lại, kéo theo nguy cơ bất ổn lan rộng trong khu vực.

Nguồn: https://baotintuc.vn/toa-nha-choc-troi-cao-nhat-riyadh-trung-ten-lua-cua-houthi-post1404447.html