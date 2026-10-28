Từ thành viên Miss A, Suzy trở thành ngôi sao giải trí hàng đầu

Sinh năm 1994, Bae Suzy ra mắt làng giải trí Hàn Quốc năm 2010 với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Miss A. Sở hữu ngoại hình nổi bật, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt sau khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất.

Ở tuổi 32, Suzy tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc và sự nghiệp nghệ thuật đa dạng (Ảnh: Kbizoom)

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Suzy đến từ bộ phim điện ảnh Architecture 101 (2012). Vai diễn giúp cô được khán giả yêu mến và gắn liền với biệt danh “tình đầu quốc dân”.

Từ đó, nữ nghệ sĩ dần mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực, trở thành gương mặt được săn đón trong cả âm nhạc, phim ảnh lẫn quảng cáo.

Theo các ước tính được truyền thông quốc tế đề cập, tài sản ròng của Suzy từng được định giá khoảng 25 triệu USD vào năm 2021.

Sở hữu hình ảnh thanh lịch, Suzy thường xuyên góp mặt trong các chiến dịch quảng bá của những thương hiệu lớn (Ảnh: Kbizoom)

Đến giai đoạn 2024-2025, một số nguồn nâng mức ước tính lên khoảng 35 triệu USD. Tuy nhiên, đây không phải số liệu tài chính được nữ nghệ sĩ công bố chính thức.

Sự gia tăng tài sản được cho là gắn liền với quá trình phát triển sự nghiệp bền bỉ, những hợp đồng thương mại giá trị và các khoản đầu tư bất động sản tại những khu vực đắt đỏ của Seoul.

Suzy - “Nữ hoàng quảng cáo” với nguồn thu nhập đáng kể

Một trong những yếu tố giúp Suzy tích lũy tài sản là sức hút thương mại trên thị trường Hàn Quốc. Sau thành công của Architecture 101, nữ nghệ sĩ liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá thuộc nhiều lĩnh vực, từ thời trang, mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng.

Hình ảnh của Suzy gắn liền với biệt danh “tình đầu quốc dân” kể từ thành công của bộ phim Architecture 101 (Ảnh: Kbizoom)

Suzy từng hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế như: Dior, Longines, Lancôme, Guess, Reebok và Swarovski. Hình ảnh trẻ trung, thanh lịch cùng mức độ nhận diện cao giúp cô duy trì sức hút với các nhãn hàng qua nhiều giai đoạn sự nghiệp.

Năm 2013, khi mới 19 tuổi, Suzy được cho là đã ký khoảng 14 hợp đồng quảng cáo. Một số nguồn truyền thông ước tính tổng thu nhập từ các hợp đồng này vượt 10 tỷ won.

Sức hút thương mại giúp Suzy trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm lựa chọn (Ảnh: Kbizoom)

Ở lĩnh vực phim ảnh, Suzy tiếp tục nâng cao giá trị thương mại thông qua các dự án truyền hình và điện ảnh. Những tác phẩm như Anna, Doona! và Wonderland góp phần củng cố hình ảnh diễn viên của cô, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.

Đầu tư bất động sản từ khi còn trẻ

Bên cạnh thu nhập từ nghệ thuật, Suzy còn gây chú ý với các khoản đầu tư bất động sản tại Seoul, đặc biệt ở khu Gangnam, nơi tập trung nhiều bất động sản có giá trị cao.

Bất động sản tại Gangnam là một trong những khoản đầu tư đáng chú ý được truyền thông đề cập khi nói về tài sản của Suzy (Ảnh: Kbizoom)

Năm 2016, khi mới ngoài 20 tuổi, cô được cho là đã mua một tòa nhà thương mại tại Samseong-dong, quận Gangnam, với giá khoảng 3,7 tỷ won.

Theo các thông tin được truyền thông Hàn Quốc đưa tin, giá trị thị trường của bất động sản này sau đó tăng đáng kể, trong khi nguồn thu từ việc cho.

Nguồn tin: Kbizoom