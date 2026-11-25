Theo báo The New York Times ngày 24/11, dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề, vụ việc ảnh hưởng đến một hệ thống phân tích tình báo nguồn mở, vốn được vận hành trên mạng lưới máy tính chuyên thu thập và xử lý thông tin từ các tài liệu công khai.

Hiện chưa rõ chính xác những thông tin nào đã bị xâm phạm, song các tài liệu mật không bị ảnh hưởng. Theo hai nguồn tin, vụ việc cũng khiến thông tin tại một số cơ quan chính phủ khác bị lộ. Một trong hai nguồn tin cho biết sự cố này hiện đã được khắc phục.

Tình báo nguồn mở có thể bao gồm khối lượng dữ liệu lớn từ nhiều nguồn, như các dịch vụ thương mại, mạng xã hội, hình ảnh vệ tinh và các tài liệu trực tuyến. Mặc dù phần lớn dữ liệu có thể được tiếp cận công khai, một số thông tin được mua từ các nhà cung cấp thương mại có khả năng tiết lộ những chi tiết quan trọng, đặc biệt khi được kết hợp với các tập dữ liệu khác. Các cơ quan tình báo thường sử dụng nguồn dữ liệu này cùng với những nguồn tin khác để phục vụ công tác phân tích và đánh giá.

Những người am hiểu vụ việc đã đề nghị giấu tên do đây là vấn đề an ninh nhạy cảm chưa được công bố rộng rãi. Một quan chức ODNI khẳng định các năng lực thiết yếu của cơ quan không bị gián đoạn, trong khi CIA từ chối bình luận.

Việc các cơ quan liên bang Mỹ trở thành mục tiêu của các vụ xâm nhập mạng không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, một loạt sự cố công nghệ và an ninh mạng được phát hiện gần đây đang làm gia tăng quan ngại trong giới chức tình báo nước này.

Tuần trước, mạng nội bộ bảo mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã ngừng hoạt động trong nhiều ngày. Các quan chức và doanh nghiệp cho biết sự cố này không xuất phát từ một cuộc tấn công mạng. Trong khi đó, một số quan chức Mỹ cho biết trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát hiện những lỗ hổng phần mềm cần được khắc phục khẩn cấp trong một số trường hợp.

Đối với vụ việc tại CIA và ODNI, các thông tin hiện có cho thấy tin tặc đã truy cập trái phép vào ít nhất một hệ thống của chính phủ. Tuy nhiên, những người nắm rõ vấn đề chưa tiết lộ liệu cơ quan điều tra đã xác định được thủ phạm hay chưa.

Đây là vụ xâm nhập hệ thống chính phủ mới nhất được ghi nhận trong thời gian gần đây. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump dường như đã xác nhận Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC) của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bị tấn công. Đây là cơ sở dữ liệu toàn quốc được các cơ quan thực thi pháp luật ở cấp địa phương, bang và liên bang sử dụng để trao đổi thông tin về các đối tượng tình nghi phạm tội.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh Fox News ngày 21/11, khi được hỏi về vụ tấn công nhằm vào FBI, ông Trump nói: "Tôi phải nói rằng điều đó thật tệ - tôi không hề thích việc này". FBI hiện đang tiến hành điều tra vụ việc.

Cũng trong tuần trước, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) phát hiện một sự cố an ninh mạng khiến một số ứng dụng nội bộ của cơ quan này phải tạm ngừng hoạt động, theo một nhân viên của bộ. Trước đó, trang tin Nextgov đã đưa tin về sự cố này.

Trong khi đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton ngày 22/11 đã xuất hiện trên một số chương trình tin tức nhằm trấn an dư luận trước những lo ngại gia tăng về các sự cố công nghệ gần đây. Những sự cố này còn bao gồm việc các chuyến bay trên toàn nước Mỹ phải tạm dừng trong tháng này do vấn đề liên quan đến công tác bảo trì bộ định tuyến (router), theo thông tin từ các quan chức.

Khi được hỏi về vụ xâm nhập cơ sở dữ liệu tội phạm của FBI, ông Clayton cho rằng những vụ việc như vậy vẫn thường xuyên xảy ra và không phải là nguyên nhân đáng báo động.

Nguồn: https://baotintuc.vn/tin-tac-hoi-tham-he-thong-tinh-bao-my-tai-cia-lam-lo-thong-tin-post1405690.html