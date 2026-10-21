Chợ Lách đưa đặc sản địa phương vươn xa qua thương mại điện tử

Hơn 35.000 đơn hàng sau hai tháng triển khai

Tháng 8/2026, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng TikTok Shop, UBND xã Chợ Lách và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khởi động mô hình "Xã Thương mại điện tử - Chợ Lách Vươn Mình". Đây là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử vào sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh doanh số tại khu vực nông thôn.

Đông đảo đại biểu, nhà bán hàng và người dân tham dự chương trình “Chợ Lách Vươn Mình” tại tỉnh Vĩnh Long

Sau hai tháng triển khai, mô hình bước đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 30/9/2026, cộng đồng "Chợ Lách Vươn Mình" có 66 nhà bán hàng hoạt động ổn định trên TikTok Shop, vượt mục tiêu ban đầu là 40 nhà bán hàng.

Đại diện TikTok Shop chia sẻ tại chương trình “Chợ Lách Vươn Mình”, đánh dấu kết quả bước đầu trong việc thúc đẩy thương mại điện tử tại địa phương

Riêng trong tháng 9, các nhà bán hàng tại Chợ Lách đã tạo ra hơn 35.000 đơn hàng, với gần 56.000 sản phẩm được bán ra trên nền tảng. Đây là kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác thương mại điện tử trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Ông Phạm Phước Trãi - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại sự kiện báo cáo kết quả giai đoạn 1 mô hình "Xã Thương mại điện tử - Chợ Lách Vươn Mình"

Không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh, hoạt động quảng bá trên nền tảng số cũng thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Kênh TikTok chung "Chợ Lách Vươn Mình" đạt hơn 2.000 người theo dõi, trong khi hashtag #ChoLachVuonMinh ghi nhận hơn 1.500 bài đăng và 2,6 triệu lượt xem.



Các sản phẩm cây giống đặc trưng của Chợ Lách được trưng bày, giới thiệu tại chương trình

Những con số này cho thấy người dân địa phương đang từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh mới, tận dụng mạng xã hội và thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm, kết nối trực tiếp với khách hàng.

Từ nhà vườn truyền thống đến kinh doanh trên nền tảng số

Một trong những điểm đáng chú ý của mô hình là sự tham gia của các hộ kinh doanh cây giống, sản phẩm đặc trưng của Chợ Lách. Thay vì chỉ phụ thuộc vào hình thức mua bán trực tiếp tại vườn, nhiều nhà bán hàng đã chủ động xây dựng nội dung, livestream giới thiệu sản phẩm và tư vấn cho khách hàng trên TikTok Shop.

Tiêu biểu là nhà bán hàng Như Ngọc - Chợ Lách, phát triển kênh bán hàng từ câu chuyện một người trẻ rời Bình Dương đến miền Tây lập nghiệp. Tập trung vào các dòng cây giống có giá trị kinh tế như sầu riêng và mít, nhà vườn chú trọng giới thiệu sản phẩm thực tế, quy trình chuẩn bị đơn hàng và vận chuyển, qua đó từng bước xây dựng niềm tin với người mua.

Các gian hàng chuẩn bị thiết bị, sản phẩm để tham gia hoạt động livestream quảng bá cây giống Chợ Lách

Trong khi đó, nhà bán hàng Diễm Thi 1992 lựa chọn cách tiếp cận gần gũi thông qua những video ghi lại hoạt động thường ngày tại vườn, từ chăm sóc cây đến thu hoạch và thưởng thức trái cây. Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, kênh còn chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, giải đáp thắc mắc và tư vấn kỹ thuật cho khách hàng.

Với nhà bán hàng Dương Thị Cây Giống, hình thức livestream trực tiếp tại vườn trở thành phương thức tiếp cận khách hàng chủ đạo. Người xem có thể quan sát hình dáng, kích thước và tình trạng thực tế của cây giống trước khi đặt mua. Việc giới thiệu sản phẩm ngay tại nguồn cũng góp phần tăng tính minh bạch trong hoạt động mua bán.

Từ những cách làm khác nhau, các nhà vườn tại Chợ Lách đang cho thấy khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh số. Thương mại điện tử không chỉ tạo thêm kênh tiêu thụ mà còn giúp người bán trực tiếp kể câu chuyện về sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và xây dựng thương hiệu riêng.

Tiếp tục mở rộng mô hình thương mại điện tử nông thôn

Ngày 21/10/2026, tại UBND xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long, chương trình "Chợ Lách Vươn Mình" tiếp tục được tổ chức với nội dung báo cáo kết quả triển khai giai đoạn 1 và định hướng hoạt động trong giai đoạn 2.

Trong khuôn khổ chương trình, phiên livestream quảng bá sản phẩm "Chợ Lách Vươn Mình" được tổ chức với sự tham gia dự kiến của đại diện lãnh đạo địa phương cùng các nhà sáng tạo nội dung Huyền Phi, Đường Lâm Tú Tú và Tạ Công Bằng.

Hoạt động ghi hình, chia sẻ câu chuyện kinh doanh của các nhà bán hàng trong chương trình “Chợ Lách Vươn Mình”

Bên cạnh đó, cuộc thi livestream dành cho cộng đồng nhà bán hàng Chợ Lách được triển khai với thông điệp "LIVE để kể câu chuyện Chợ Lách - BÁN để đưa đặc sản Chợ Lách đi xa - VƯƠN MÌNH cùng thương mại điện tử".

Hoạt động hướng đến việc khuyến khích các nhà bán hàng chủ động ứng dụng công nghệ, nâng cao kỹ năng giới thiệu sản phẩm và phát triển hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Nhà bán hàng tận dụng hình thức livestream để giới thiệu cây giống và tiếp cận khách hàng trên nền tảng số

Từ những kết quả bước đầu, mô hình "Xã Thương mại điện tử - Chợ Lách Vươn Mình" được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức kinh doanh và tạo tiền đề nhân rộng thương mại điện tử tại các địa phương nông thôn của tỉnh Vĩnh Long.



