Khi bánh gừng kể chuyện tương lai

Triển lãm khai mạc ngày 27/11 tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Stockholm, quy tụ nhiều tác phẩm tạo hình từ bánh gừng với chủ đề xoay quanh tương lai.

Một số tác phẩm thể hiện những viễn cảnh đầy hy vọng, khi con người hướng đến khám phá không gian, đặt chân lên sao Hỏa và Mặt Trăng. Trong khi đó, những tác phẩm khác lại gợi lên mối lo ngại về tương lai robot và trí tuệ nhân tạo có thể dần chiếm ưu thế.

Thử thách sáng tạo này thu hút nhiều đối tượng tham gia, từ trẻ em, người làm bánh nghiệp dư đến các kiến trúc sư chuyên nghiệp.

Cận cảnh các tác phẩm tạo hình ngôi nhà và công trình bằng bánh gừng được trang trí tỉ mỉ bằng kem đường, gắn bảng số thứ tự và thông điệp dự thi của thí sinh tại triển lãm ArkDes ở Stockholm

Elisabet Norin - điều phối viên triển lãm ArkDes cho biết bất kỳ ai hoàn thành tác phẩm và mang đến đều có thể tham gia. Theo bà, đây là sân chơi bình đẳng, đồng thời khuyến khích công chúng tìm hiểu về kiến trúc, hình khối, thiết kế và xây dựng thông qua hoạt động sáng tạo gần gũi, thú vị.

Chủ đề phản ánh những vấn đề thời sự

Chủ đề của cuộc thi được thay đổi qua từng năm, thường gắn với các sự kiện đang diễn ra trên thế giới hoặc những xu hướng xã hội đương thời.

Không gian triển lãm tạo hình từ bánh gừng khai mạc ngày 27/11 tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Stockholm (Thụy Điển), quy tụ hàng loạt mô hình kiến trúc sáng tạo xoay quanh chủ đề tương lai và thu hút đông đảo khách tham quan, nhiếp ảnh gia tác nghiệp

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, bảo tàng từng chọn chủ đề “Ẩn mình”. Sau đại dịch, chủ đề được chuyển thành “Cùng nhau say sưa”, phản ánh tinh thần kết nối và gặp gỡ trở lại.

Triển lãm tạo hình bánh gừng năm nay dự kiến kéo dài đến giữa tháng 1/2027, tiếp tục mở cửa để công chúng thưởng lãm những ý tưởng sáng tạo về tương lai.