Sau hơn sáu thập kỷ, James Bond vẫn là hình tượng điện ảnh có sức hút đối với các thương hiệu danh tiếng. Phim 007 mới do Denis Villeneuve đạo diễn đang đặt ra những lựa chọn về hình ảnh, phong cách và cách lồng ghép sản phẩm trên màn ảnh.

Cuộc đua đồng hồ trong phim 007 mới

Việc Robert Pattinson được lựa chọn kế nhiệm Daniel Craig trong vai James Bond đang làm nóng cuộc cạnh tranh giữa các hãng đồng hồ xa xỉ. Trên mạng xã hội, Jaeger-LeCoultre liên tục đăng tải hình ảnh nam diễn viên, trong khi Omega chỉ chia sẻ một bài viết về dòng đồng hồ Seamaster gắn liền với hình tượng điệp viên 007.

Những mẫu đồng hồ Omega Seamaster gắn với thương hiệu James Bond. Omega đang đứng trước cuộc cạnh tranh với Jaeger-LeCoultre về khả năng xuất hiện trong phim 007 mới

Sự cạnh tranh này thu hút sự chú ý khi Pattinson có quan hệ hợp tác với Jaeger-LeCoultre, còn Omega là thương hiệu đồng hồ đã đồng hành cùng loạt phim James Bond trong nhiều năm. Tuy nhiên, những hợp đồng quảng bá cá nhân của diễn viên không đồng nghĩa với việc thương hiệu sẽ xuất hiện trong phim.

Cửa hàng Aston Martin, thương hiệu ô-tô từng xuất hiện trong khoảng 12 phần phim James Bond

Quyết định cuối cùng về các nhãn hàng được lựa chọn vẫn thuộc về đạo diễn Denis Villeneuve và các nhà sản xuất.

Phim 007 mới trước yêu cầu đổi mới

Không riêng đồng hồ, các thương hiệu ô-tô cũng đang được chú ý. Aston Martin, hãng xe từng xuất hiện trong khoảng 12 phần phim James Bond, hiện chưa đưa ra thông báo về khả năng tiếp tục đồng hành cùng điệp viên 007.

Mẫu xe thể thao Aston Martin được trưng bày tại showroom. Hãng xe chưa xác nhận khả năng tiếp tục đồng hành cùng phần phim 007 tiếp theo

Theo các chuyên gia, phim 007 mới sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng việc lựa chọn và lồng ghép các thương hiệu. Khán giả hiện nay, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng khắt khe với những hình thức quảng cáo thiếu tự nhiên hoặc ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim.

Bên cạnh bài toán thương mại, hình tượng James Bond cũng đứng trước yêu cầu đổi mới để phù hợp với thị hiếu hiện đại. Việc lựa chọn Robert Pattinson được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng tiếp cận mới cho nhân vật, đồng thời đặt ra thách thức trong việc cân bằng giữa bản sắc của loạt phim và những thay đổi về phong cách thể hiện.