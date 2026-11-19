Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh ba bên bên lề APEC (Ảnh: The Guardian)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mô tả cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Trung mang "ý nghĩa đột phá", đồng thời nhấn mạnh buổi thảo luận tập trung về bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược giữa các nước lớn.

"Thế giới đang trải qua những biến động chưa từng có với tốc độ ngày càng nhanh, và tình hình quốc tế vẫn đầy bất ổn", ông Tập cho biết. "Là những quốc gia lớn trên thế giới và là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ba nước nên cùng nhau hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu, chung tay bảo vệ hòa bình, ổn định của thế giới, và đóng góp nhiều hơn nữa cho tiến bộ của nhân loại”.

Tổng thống Putin cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình đã tổ chức cuộc gặp chưa từng có tiền lệ giữa ba nước. Ông nhấn mạnh Nga, Trung Quốc, và Mỹ có thể đóng góp vào củng cố an ninh và ổn định toàn cầu dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, và cân bằng lợi ích.

“Ba nước chúng ta gắn kết với nhau không chỉ bởi vị thế là những quốc gia chiến thắng trong Thế chiến II, mà quan trọng hơn là trách nhiệm chung trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”, Tổng thống Nga phát biểu.

Lãnh đạo Nga cũng đề xuất 3 bên thảo luận về quan hệ kinh tế toàn cầu và khu vực, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, cũng như hợp tác chống lại khủng bố quốc tế và tội phạm xuyên quốc gia.

Lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc họp bàn về hòa bình thế giới và ổn định chiến lược giữa các cường quốc (Ảnh: The Guardian)

Trong khi đó, Tổng thống Trump xem cuộc gặp là cơ hội đặc biệt để Mỹ, Nga, và Trung Quốc thảo luận vấn đề vũ khí hạt nhân, cũng như giải quyết xung đột tại Ucraina và Iran.

“Chúng tôi có trách nhiệm trong việc duy trì đối thoại cởi mở, tôn trọng và hiệu quả về những vấn đề trong nước lẫn quốc tế", ông Trump nói. "Trước đây, các nhà lãnh đạo tiền nhiệm thường né tránh nói chuyện với những nước bất đồng quan điểm, nhưng chúng tôi lại nghĩ ngược lại”.

Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá ba bên khó có khả năng đạt được đột phá lớn từ sự kiện này.

Ngoài ra, kết thúc hội nghị APEC, các lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Cấp cao (Tuyên bố Thâm Quyến) cùng ba văn kiện kèm theo về Số hóa thương mại (2026–2030), Khai thác Kinh tế số và AI vì phúc lợi người dân, và Kế hoạch tổng thể Kết nối APEC (2026–2035).

Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã tiếp nhận vai trò chủ nhà năm APEC 2027 từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.