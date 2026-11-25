Kho lưu trữ tri thức quan trọng của thế giới cổ đại

Thư viện Ulpia nằm trong Diễn đàn Hoàng đế Trajan, bên cạnh cột kỷ niệm những chiến dịch quân sự của vị hoàng đế La Mã. Đây từng là một trong những thư viện quan trọng của thế giới cổ đại, bên cạnh thư viện Alexandria ở Ai Cập và thư viện Pergamon tại Tiểu Á.

Theo nhà khảo cổ học Claudio Parisi Presicce, Giám đốc Cơ quan Giám sát di sản văn hóa Rome, thư viện này có ý nghĩa đặc biệt xét về số lượng sách cuộn và khối lượng tài liệu được lưu trữ.

Di tích được phát hiện vào năm 1932 trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường Via dei Fori Imperiali. Sau đó, khu vực bị phủ bê-tông và sử dụng làm nơi lưu trữ một phần hiện vật khảo cổ tìm thấy tại Diễn đàn Trajan.

Các hốc tường còn lại được xác định từng là vị trí đặt tủ chứa những cuốn sách. Đây là tòa nhà phía Tây của thư viện Ulpia, nơi lưu giữ các văn bản bằng tiếng Hy Lạp. Tòa nhà phía Đông, được cho là nơi bảo quản sách bằng tiếng Latin, hiện vẫn nằm bên dưới một nhà thờ có niên đại từ thế kỷ 18 và chưa có kế hoạch khai quật.

Lối vào phía Tây của thư viện Ulpia thuộc Diễn đàn Hoàng đế Trajan tại Rome, Italy (Ảnh: TTXVN)

Khi tri thức dần trở thành tài sản chung

Trước khi thư viện công cộng hình thành, việc sưu tầm và lưu giữ sách tại Rome chủ yếu nằm trong tay giới quý tộc. Các gia đình giàu có xây dựng thư viện riêng, thuê người chép sách và trao đổi văn bản với giới học giả. Sách khi ấy vừa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, vừa thể hiện địa vị và vốn văn hóa của chủ nhân.

Bước chuyển đáng chú ý diễn ra vào khoảng năm 30 trước Công nguyên, khi Asinius Pollio thành lập thư viện công cộng đầu tiên tại Rome. Từ đó, những bộ sưu tập sách vốn thuộc về giới tinh hoa dần được đưa vào các công trình công cộng, tạo điều kiện để nhiều người tiếp cận tri thức hơn.

Tuy nhiên, khái niệm thư viện công cộng thời La Mã không hoàn toàn giống với ngày nay. Quyền sở hữu và nguồn tài trợ công cộng là những yếu tố quan trọng, nhưng khả năng tiếp cận trên thực tế vẫn phụ thuộc vào trình độ học vấn và vị thế xã hội. Việc người ngoại quốc cư trú tại Rome hay những người nô lệ có được sử dụng thư viện hay không vẫn chưa có đủ cơ sở để xác định.

Nhà khảo cổ học Lucia Cianciulli giới thiệu một bức phù điêu bằng đá cẩm thạch thuộc thư viện của Diễn đàn Trajan. (Ảnh: TTXVN)

Không chỉ phục vụ đọc sách và tra cứu tài liệu, thư viện còn là nơi trưng bày nghệ thuật, thể hiện sự bảo trợ văn hóa của hoàng đế. Vị trí của Ulpia cạnh cột Trajan cho thấy tri thức và quyền lực có mối liên hệ chặt chẽ trong đời sống La Mã cổ đại.

Bảo tồn di tích bằng công nghệ và phương pháp hiện đại

Việc mở cửa thư viện Ulpia là kết quả của dự án trùng tu bắt đầu từ năm 2025, kéo dài khoảng một năm, với kinh phí 1,755 triệu euro từ chương trình phục hồi và phát triển của Liên minh châu Âu.

Thách thức lớn của quá trình phục hồi là tình trạng xuống cấp do nước thấm từ khu vườn phía trên trong thời gian dài. Các chuyên gia phải gia cố kết cấu, bảo vệ tường và xử lý chống thấm cho phần mái che nhằm đảm bảo an toàn cho di tích.

Thay vì phục dựng toàn bộ công trình theo hình dáng ban đầu, nhóm thực hiện lựa chọn giữ lại những phần kiến trúc thực sự còn tồn tại. Lối đi nâng cao có thể tháo dỡ được bố trí để khách tham quan di chuyển mà hạn chế tác động lên nền di tích. Các cột bê-tông cốt thép được xây dựng trong những lần can thiệp ở thế kỷ 20 cũng được giữ lại và tích hợp vào không gian tham quan.

Những di tích bằng đá cẩm thạch còn lại của thư viện Ulpia sau quá trình trùng tu. (Ảnh: TTXVN)

Công nghệ đa phương tiện được sử dụng để trình chiếu hình ảnh trên tường, giúp khách tham quan hình dung chức năng ban đầu và những thay đổi của công trình qua nhiều thế kỷ.

Theo thông tin từ ban quản lý, thư viện phía Tây hiện đón khách vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, từ 9 giờ 20 đến 15 giờ 20. Các lượt tham quan cách nhau 40 phút, mỗi lượt tối đa 20 người; vé dành cho người lớn có giá 7 euro.

Việc mở cửa thư viện Ulpia không chỉ mang đến cơ hội khám phá một di tích khảo cổ quan trọng mà còn tiếp tục khơi gợi những nghiên cứu về lịch sử lưu trữ, tiếp cận và trao truyền tri thức. Sau gần 2.000 năm, những dấu tích còn lại của công trình vẫn cho thấy giá trị lâu dài của việc bảo tồn sách và tri thức như một nguồn tài sản chung của nhân loại.

Nguồn: TTXVN