Thủ tướng Liechtenstein viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Người về đem tới ngày vui/ Mùa thu nắng toả Ba Đình/ Với tiếng Người còn dịu dàng như tiếng đất trời…” (“Ca ngợi Hồ Chủ tịch” - nhạc sĩ Văn Cao). 81 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân đồng bào đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,