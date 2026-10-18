Nguồn: TTXVN
Thủ tướng Liechtenstein viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 18/10/2026, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sáng 2/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào Lăng viếng Bác Hồ và dâng hương tưởng nhớ Người tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.
Chủ tịch Hồ Chí Minh trường tồn cùng dân tộc, soi sáng tương lai đất nước
“Người về đem tới ngày vui/ Mùa thu nắng toả Ba Đình/ Với tiếng Người còn dịu dàng như tiếng đất trời…” (“Ca ngợi Hồ Chủ tịch” - nhạc sĩ Văn Cao). 81 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân đồng bào đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa,
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