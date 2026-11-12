Nguồn: TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời chất vấn tại Quốc hội
Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chiều 12/11/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
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