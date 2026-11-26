Nguồn: Báo Tin tức
Thủ tướng chủ trì Phiên họp về phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
Sáng 26/11/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Tin liên quan
Thủ tướng Lê Minh Hưng tới bệnh viện, thăm các nạn nhân trong vụ nổ tại Hà Nội
Chiều tối 24/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đi thăm các nạn nhân trong vụ nổ tại cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giáo dục phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực cho đất nước
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chúng ta cùng quyết tâm để đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước thời gian tới.
Có thể bạn sẽ thích
Lần đầu tiên hệ thống ngăn triều tại TP. Hồ Chí Minh chính thức vận hành liên hoànThời sự 11:30 25/11/2026
(HTV) - Trưa 25/11/2026, hệ thống 6 cống kiểm soát triều thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh chính thức vận hành kỹ thuật liên hoàn. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình chủ động điều tiết dòng nước, thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố.
Cháy bãi xe ở TP. Hồ Chí Minh, nhiều tài sản bị hư hạiXã hội 12:48 25/11/2026
Ngày 25/11, một bãi xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần, TP. Hồ Chí Minh bốc cháy. Sau khoảng một giờ, đám cháy cơ bản được kiểm soát.
“Trại giam hạnh phúc” vượt mốc 165 tỉ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé ViệtVăn hóa - Giải trí 15:27 25/11/2026
Sáng 25/11, “Trại giam hạnh phúc” tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu hơn 4,26 tỉ đồng tính đến 10 giờ. Sau 5 ngày công chiếu chính thức, bộ phim của đạo diễn Trung Lùn đã đạt tổng doanh thu hơn 165,5 tỉ đồng, tiếp tục tạo khoảng cách đáng kể với các tác phẩm đang chiếu.
Định vị bản sắc văn hóa và hệ giá trị con người TP. Hồ Chí MinhVăn hóa - Giải trí 11:59 25/11/2026
(HTV) - Thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu cấp thiết trong việc xác lập rõ nét “chân dung văn hóa” và hệ giá trị con người đặc trưng, tạo động lực phát triển bền vững cho đô thị đầu tàu cả nước.
Email:
Mã xác nhận: