Thủ môn Owono trải qua những ngày đau đớn nhất cuộc đời sau sự ra đi của tiền đạo De Miguel

Owono suy sụp sau vụ va chạm khiến De Miguel qua đời

Trong thông cáo do CLB FC Andorra công bố ngày 4/11, Owono chia sẻ: "Đây là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi".

Thủ môn này cho biết anh rất khó tìm lời để diễn tả cảm xúc và vẫn chưa thể tiếp nhận những gì đã xảy ra. Owono hiểu rằng sẽ có nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Tuy nhiên, lúc này, anh chỉ nghĩ đến De Miguel và nỗi đau mà mọi người đang trải qua.

Trong trận đấu ngày 2/11, Owono và De Miguel xảy ra va chạm trong trận đấu giữa Andorra và Tenerife. Tiền đạo 30 tuổi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng không qua khỏi. Anh qua đời vào ngày 3/11 (Ảnh: Reuters)

Sau sự việc, Owono đã vô hiệu hóa tài khoản Instagram vào ngày 3/11 vì liên tục nhận những lời công kích. Một số người dùng thậm chí gọi anh là "kẻ sát nhân". CLB Andorra cho biết đang hỗ trợ tâm lý cho những thành viên cần giúp đỡ sau sự ra đi của De Miguel.

Đồng đội và Liên đoàn Bóng đá Guinea Xích đạo lên tiếng bảo vệ Owono

Tối 3/11, trung vệ Lautaro Spatz của Andorra lên tiếng bảo vệ đồng đội. Anh cho biết Owono đang chịu ảnh hưởng sâu sắc từ sự việc và khẳng định thủ môn này không bao giờ cố ý làm tổn thương bất kỳ ai.

Spatz nhấn mạnh, những tình huống không may vẫn có thể xảy ra trong bóng đá. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ một pha va chạm lại dẫn đến hậu quả bi thảm như vậy. Anh cũng gửi lời chia buồn đến gia đình De Miguel và CLB Tenerife.

Cận cảnh pha va chạm giữa Owono và De Miguel (Ảnh: AP)

Liên đoàn Bóng đá Guinea Xích đạo cũng bày tỏ sự đồng cảm dành cho Owono trong thông cáo ngày 3/11. Liên đoàn cho biết thủ môn 25 tuổi đang trải qua nỗi đau và sự mất mát sâu sắc. Owono hiện có 47 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Guinea Xích đạo.

Trong khi đó, thủ môn Michel Owono của CLB Can Vidalet cũng trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội. Một số người dùng nhầm lẫn anh với thủ môn của Andorra và gửi những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc.

Nguồn tin: Reuters