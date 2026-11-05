CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Thủ môn Owono trải qua những ngày đau đớn nhất cuộc đời sau sự ra đi của tiền đạo De Miguel

THIÊN BÌNH, KỲ PHƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Thủ môn Jesus Owono cho biết đang trải qua những ngày khó khăn nhất cuộc đời sau vụ va chạm khiến tiền đạo Jesus De Miguel của Tenerife qua đời một ngày sau đó. Anh cũng phải đối mặt với làn sóng công kích trên mạng xã hội sau sự việc.

Owono suy sụp sau vụ va chạm khiến De Miguel qua đời

Trong thông cáo do CLB FC Andorra công bố ngày 4/11, Owono chia sẻ: "Đây là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi".

Thủ môn này cho biết anh rất khó tìm lời để diễn tả cảm xúc và vẫn chưa thể tiếp nhận những gì đã xảy ra. Owono hiểu rằng sẽ có nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Tuy nhiên, lúc này, anh chỉ nghĩ đến De Miguel và nỗi đau mà mọi người đang trải qua.

Thủ môn Owono trải qua những ngày đau đớn nhất cuộc đời sau sự ra đi của tiền đạo De Miguel - Ảnh 1.
Thủ môn Owono trải qua những ngày đau đớn nhất cuộc đời sau sự ra đi của tiền đạo De Miguel - Ảnh 2.
Thủ môn Owono trải qua những ngày đau đớn nhất cuộc đời sau sự ra đi của tiền đạo De Miguel - Ảnh 3.

Trong trận đấu ngày 2/11, Owono và De Miguel xảy ra va chạm trong trận đấu giữa Andorra và Tenerife. Tiền đạo 30 tuổi được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng không qua khỏi. Anh qua đời vào ngày 3/11 (Ảnh: Reuters)

Sau sự việc, Owono đã vô hiệu hóa tài khoản Instagram vào ngày 3/11 vì liên tục nhận những lời công kích. Một số người dùng thậm chí gọi anh là "kẻ sát nhân". CLB Andorra cho biết đang hỗ trợ tâm lý cho những thành viên cần giúp đỡ sau sự ra đi của De Miguel.

Đồng đội và Liên đoàn Bóng đá Guinea Xích đạo lên tiếng bảo vệ Owono

Tối 3/11, trung vệ Lautaro Spatz của Andorra lên tiếng bảo vệ đồng đội. Anh cho biết Owono đang chịu ảnh hưởng sâu sắc từ sự việc và khẳng định thủ môn này không bao giờ cố ý làm tổn thương bất kỳ ai.

Spatz nhấn mạnh, những tình huống không may vẫn có thể xảy ra trong bóng đá. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ một pha va chạm lại dẫn đến hậu quả bi thảm như vậy. Anh cũng gửi lời chia buồn đến gia đình De Miguel và CLB Tenerife.

Thủ môn Owono trải qua những ngày đau đớn nhất cuộc đời sau sự ra đi của tiền đạo De Miguel - Ảnh 4.

Cận cảnh pha va chạm giữa Owono và De Miguel (Ảnh: AP)

Liên đoàn Bóng đá Guinea Xích đạo cũng bày tỏ sự đồng cảm dành cho Owono trong thông cáo ngày 3/11. Liên đoàn cho biết thủ môn 25 tuổi đang trải qua nỗi đau và sự mất mát sâu sắc. Owono hiện có 47 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Guinea Xích đạo.

Trong khi đó, thủ môn Michel Owono của CLB Can Vidalet cũng trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội. Một số người dùng nhầm lẫn anh với thủ môn của Andorra và gửi những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc.

Nguồn tin: Reuters 

Tin liên quan

Tiền đạo Jesús de Miguel qua đời ở tuổi 30

Tiền đạo Jesús de Miguel qua đời ở tuổi 30

CLB Tenerife xác nhận tiền đạo Jesús de Miguel qua đời sau khi bị ngừng tim vì va chạm với thủ môn đối phương trong trận đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS hội tụ trong dự án ảnh đặc biệt của DICON

Văn hóa - Giải trí 17:21 04/11/2026

(HTV) - Kỷ niệm 15 năm thành lập Dispatch, dự án D’FESTA The Origin Edition quy tụ 48 nghệ sĩ K-pop, trong đó có G-Dragon, BTS, Stray Kids và CORTIS. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, bộ sưu tập khắc họa dấu ấn riêng, hành trình phát triển và thế giới nghệ thuật của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ.

Nghệ sĩ piano Bích Trà: Hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với thế giới

Nghệ sĩ piano Bích Trà: Hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với thế giới

Văn hóa - Giải trí 11:00 04/11/2026

(HTV) - Từ sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội năm 10 tuổi đến các phòng hòa nhạc quốc tế, nghệ sĩ piano Bích Trà ghi dấu ấn với hành trình âm nhạc cổ điển và khát vọng kết nối nghệ sĩ Việt ở nước ngoài với quê hương.

Thời lượng phim điện ảnh ngày càng dài: Xu hướng mới của Hollywood?

Thời lượng phim điện ảnh ngày càng dài: Xu hướng mới của Hollywood?

Văn hóa - Giải trí 15:00 04/11/2026

(HTV) - Thời lượng phim chiếu rạp ngày càng kéo dài. Theo nhà nghiên cứu Stephen Follows, thời lượng trung bình của phim phát hành rộng rãi tăng từ 106 phút lên 114 phút trong giai đoạn 1980–2025, phản ánh sự thay đổi trong cách kể chuyện và trải nghiệm điện ảnh.

Karol G làm nên lịch sử khi chiếm trọn top 3 bảng xếp hạng La-tinh Airplay

Karol G làm nên lịch sử khi chiếm trọn top 3 bảng xếp hạng La-tinh Airplay

Văn hóa - Giải trí 13:15 04/11/2026

(HTV) - Karol G làm nên lịch sử Billboard khi đưa ba ca khúc từ cùng album No Me Arrepiento de Sentir Tanto chiếm trọn top 3 bảng xếp hạng La-tinh Airplay, thành tích chưa từng có trong 32 năm qua.

Xem thêm