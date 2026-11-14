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Thể thao

Thủ môn Alyssa Naeher giải nghệ sau 17 năm thi đấu chuyên nghiệp

THIÊN BÌNH
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Thủ môn kỳ cựu của đội tuyển nữ Mỹ khép lại sự nghiệp ở tuổi 38, sau khi giành hai chức vô địch World Cup nữ và Huy chương Vàng Olympic Paris 2024.

Thủ môn Alyssa Naeher giải nghệ sau 17 năm thi đấu chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Thủ môn Alyssa Naeher giải nghệ sau 17 năm thi đấu chuyên nghiệp (Ảnh: NYTImes)

Thủ môn Alyssa Naeher thông báo giải nghệ bóng đá chuyên nghiệp ngày 13/11, sau 17 năm thi đấu. Trong đó, cô có 11 mùa giải gắn bó với CLB Chicago Stars tại Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Mỹ (NWSL).

Naeher từng khoác áo đội tuyển nữ Mỹ 115 lần, có 69 trận giữ sạch lưới. Cô là thành viên đội tuyển vô địch World Cup nữ năm 2015 và 2019. Tại World Cup 2015, Naeher là thủ môn dự bị cho Hope Solo. Đến năm 2019, cô trở thành người gác đền số một, thi đấu trọn vẹn bảy trận và giữ sạch lưới trong trận chung kết với Hà Lan.

Đặc biệt, Naeher là thủ môn duy nhất trong lịch sử bóng đá nữ giữ sạch lưới ở cả chung kết World Cup và trận tranh Huy chương Vàng Olympic. Tại Olympic Paris 2024, cô góp công giúp tuyển Mỹ đánh bại Brazil 1-0 trong trận chung kết.

Ở cấp CLB, Naeher cũng để lại dấu ấn với những con số nổi bật. Cô kết thúc sự nghiệp tại NWSL với 224 lần ra sân và 765 pha cứu thua, đều là những thành tích hàng đầu của một thủ môn trong lịch sử giải đấu.

Sau khi chia tay đội tuyển quốc gia vào cuối năm 2024, Naeher tiếp tục thi đấu cho Chicago Stars thêm hai mùa giải. Quyết định giải nghệ lần này khép lại hành trình của một trong những thủ môn giàu thành tích nhất bóng đá nữ Mỹ.

Nguồn: The New York Times


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