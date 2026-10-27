Rafael Nadal trở lại thi đấu biểu diễn tại Mỹ sau hai năm giải nghệ

Tái ngộ người hâm mộ tại Las Vegas

Sự kiện The MGM Slam presented by Capital One dự kiến diễn ra tại nhà thi đấu T-Mobile Arena, ngay trước thềm giải quần vợt Masters 1000 Indian Wells ở California. Với sự góp mặt của Nadal, giải đấu hứa hẹn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả từng theo dõi hành trình thi đấu đỉnh cao của tay vợt người Tây Ban Nha.

Rafael Nadal, chủ nhân 22 danh hiệu Grand Slam, dự kiến trở lại thi đấu biểu diễn tại Mỹ vào tháng 2 năm tới

Nadal là một trong những huyền thoại lớn của quần vợt thế giới, nổi bật với 22 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Việc anh trở lại sân đấu tại Mỹ, dù ở một sự kiện biểu diễn, vẫn mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên người hâm mộ tại quốc gia này có dịp chứng kiến anh thi đấu kể từ khi giải nghệ.

Ban tổ chức hiện chưa công bố đầy đủ danh sách các tay vợt tham dự cũng như thể thức thi đấu cụ thể. Những thông tin này dự kiến được cập nhật trong những tuần tới.

Từng đối đầu Carlos Alcaraz tại Las Vegas

Đây không phải lần đầu Nadal góp mặt trong một sự kiện quần vợt biểu diễn tại Las Vegas. Năm 2024, anh từng đối đầu với Carlos Alcaraz tại đây, trong mùa giải chuyên nghiệp cuối cùng của mình.

Rafael Nadal trong trận đấu biểu diễn với Carlos Alcaraz tại Las Vegas năm 2024

Ở lần tổ chức năm ngoái, giải đấu quy tụ tám tay vợt tranh tài theo thể thức loạt đấu tie-break. Thể thức thi đấu của sự kiện năm tới hiện vẫn chưa được công bố, do đó người hâm mộ sẽ cần chờ thêm thông tin từ Ban Tổ chức.

Sự xuất hiện của Nadal tại The MGM Slam được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội để khán giả tiếp tục thưởng thức những pha bóng của huyền thoại người Tây Ban Nha, đồng thời tạo điểm nhấn cho lịch thi đấu quần vợt quốc tế đầu năm.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/MY0JtcVVuOg?si=S9031v6JfTfKbq-Q