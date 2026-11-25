Nhằm ứng phó với tình trạng thời tiết cực đoan gia tăng cũng như các cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine và Iran, chính phủ một số nước như Anh và Nhật Bản gần đây khuyến nghị các hộ gia đình kiểm tra tủ dự trữ để bảo đảm có đủ nhu yếu phẩm tối thiểu cho 3 ngày, từ thực phẩm khô, sữa công thức cho trẻ nhỏ đến bộ sơ cứu y tế. Tuy nhiên, những hướng dẫn phòng ngừa thảm họa thông thường này nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy đồn đoán thất thiệt trên không gian mạng, làm gia tăng tâm lý bất an và kích hoạt làn sóng mua sắm hoảng loạn.

Nhiều người dùng mạng xã hội tại Mỹ, châu Âu và châu Á đã gán ghép các khuyến nghị trên với hàng loạt sự cố gián đoạn công nghệ ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và ứng dụng ngân hàng, qua đó suy đoán rằng một cuộc xung đột toàn cầu mới sắp xảy ra. Đội ngũ kiểm chứng của hãng tin AFP đã bác bỏ nhiều thông tin sai lệch lan truyền bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tin đồn tại Australia cho rằng nước này ban bố lệnh khẩn cấp toàn quốc dựa trên một cuộc phỏng vấn bị trích dẫn sai lệch của Hội Chữ thập đỏ. Các nội dung tương tự cũng nhằm vào Malaysia và Hàn Quốc, dù giới chức hai nước này không hề đưa ra chỉ thị tích trữ khẩn cấp mới nào. Những đồn đoán này lan rộng mạnh mẽ trong các hội nhóm sinh tồn trực tuyến, nơi nhiều thành viên đăng tải hình ảnh kho chứa chất đầy yến mạch, đậu khô và hàng chục hộp đồ ăn đóng sẵn.

Theo dữ liệu do công ty đầu tư Mizuho Securities chia sẻ, tâm lý lo âu của người tiêu dùng đã đẩy doanh số mặt hàng vật tư khẩn cấp tại hệ thống bán lẻ Costco tăng vọt. Đơn vị này dự báo các chuỗi siêu thị lớn khác như Walmart và Sam's Club cũng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng tương tự. Tại Anh, truyền thông địa phương đưa tin doanh số thực phẩm đóng hộp của chuỗi siêu thị Iceland từng tăng đột biến 40% trong thời gian ngắn vào cuối tháng 10, ngay sau khi London phát động chiến dịch nâng cao nhận thức tự ứng phó "Be Ready" ngày 22/10. Động thái này nối tiếp Chiến lược Liên minh Sẵn sàng của Liên minh châu Âu (EU) cùng các hướng dẫn tương tự tại Pháp, Ireland và Hà Lan nhằm giúp người dân tự xoay xở trong 72 giờ đầu tiên sau thảm họa.

Lý giải hiện tượng này, Phó Giáo sư truyền thông Yotam Ophir tại Đại học Buffalo (Mỹ) nhận định, thông tin sai lệch thường bùng phát trong "khoảng trống thông tin", khi người dân thiếu thông tin đầy đủ về rủi ro và các nỗ lực ứng phó của nhà nước nên tự đưa ra lời giải thích riêng. Trong khi đó, Phó Giáo sư khoa học thảm họa Sojin Jang tại Đại học Nebraska ở Omaha lưu ý việc công bố hướng dẫn trùng thời điểm với một số phát biểu quân sự hoặc xung đột quốc tế dễ gây suy diễn, nhưng thực chất xuất phát từ nhu cầu thực tế trước thiên tai khắc nghiệt và tấn công mạng. Theo bà Jang, việc hộ gia đình tự chủ nhu cầu cơ bản giúp lực lượng cứu hộ ưu tiên hỗ trợ nhóm yếu thế, còn tích trữ quá mức chỉ gây lãng phí, thiếu hụt cục bộ và đẩy giá leo thang, tác động nặng nề nhất tới người cao tuổi, hộ thu nhập thấp và người khuyết tật.

Báo cáo của Văn phòng Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Liên hợp quốc (UNDRR) ước tính thiệt hại toàn cầu do thảm họa vượt 2.300 tỷ USD mỗi năm, với khoảng 95% tổn thất kinh tế trực tiếp bắt nguồn từ thiên tai như động đất và hạn hán. Trong bối cảnh nguồn lực ứng phó khủng hoảng ngày càng thu hẹp, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) cảnh báo thông tin về khủng hoảng đang thường xuyên bị thao túng và bóp méo.

Nguồn: https://baotintuc.vn/thong-tin-sai-lech-ve-tham-hoa-cham-ngoi-lan-song-tich-tru-post1405827.html