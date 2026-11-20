Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; giá dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Đồng thời, luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đấu giá tài sản.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Theo đó, có ý kiến đề nghị bổ sung số liệu về bỏ cọc, đánh giá tác động của mức tiền đặt trước 20% - 50%, vì mức cao có thể hạn chế người có nhu cầu thực sự. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí xác định mức tiền đặt trước cụ thể trong khung luật định, bảo đảm phù hợp với tính chất từng loại tài sản, điều kiện thực tiễn tại từng địa phương, không tạo rào cản bất hợp lý về tiền đặt trước đối với người tham gia đấu giá.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu

Chính phủ đề nghị giữ khung tiền đặt trước từ 20% - 50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân nhằm khắc phục tình trạng trả giá cao bất thường rồi bỏ cọc, gây tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản.

Về các biện pháp cấm tham gia đấu giá, theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, có ý kiến đề nghị bổ sung biện pháp cấm tham gia đấu giá đối với người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán, bỏ cọc và mở rộng phạm vi đối với tài sản công, tài sản khác. Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, bên cạnh trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán dẫn đến hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá, dự thảo luật đã bổ sung hai trường hợp bị cấm tham gia đấu giá (từ chối kết quả trúng đấu giá và từ chối ký biên bản đấu giá) nhằm xử lý đầy đủ vi phạm phát sinh ở các giai đoạn, tăng tính răn đe, phòng ngừa việc trả giá cao bất thường, sau đó từ chối kết quả đấu giá để trục lợi.

Về đấu giá trực tuyến, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng không quy định cố định ngưỡng 200 triệu đồng trong luật mà giao Chính phủ quy định mức giá khởi điểm hoặc tổng giá khởi điểm của tài sản thuộc diện bắt buộc đấu giá trực tuyến qua hệ thống đấu giá trực tuyến, bảo đảm phù hợp với điều kiện hạ tầng và thực tiễn.

Nguồn: Quân đội Nhân dân



