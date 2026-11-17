Trên công trường mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, các mũi thi công đang tăng tốc. Gần 22 km cao tốc được mở rộng lên 8- 10 làn xe nhằm nâng cao năng lực lưu thông trên trục kết nối chính từ TP. Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành.

Không chỉ giảm áp lực giao thông hiện hữu, dự án còn đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa khi sân bay hoạt động. Vì vậy, tiến độ thi công đang được tập trung, song song với việc bảo đảm giao thông trên tuyến.

Ông Nguyễn Phương Vinh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các Đường cao tốc phía Nam cho biết: "Dự kiến sẽ tiến hành công tác lật làn để triển khai nốt phần hoàn thiện mặt đường hiện hữu tức là nâng cấp lại mặt đường hiện hữu bắt đầu từ tháng 11 và hoàn thành vào cuối tháng 12. Đối với phần thuộc TP.HCM, các công tác thi công cầu cạn và đường ra vào hệ thống sẽ được hoàn thiện. Riêng cầu Long Thành sẽ hoàn thiện sau để kết nối theo đúng kế hoạch tiến độ. Ngoài ra, Ban cũng đã hoàn thành việc kết nối dự án Bến Lức - Long Thành. Đây cũng là một trong những điểm kết nối quan trọng để chia sẻ lưu lượng giao thông cho dự án mở rộng khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động".

Cùng với cao tốc, đường 25C cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, mở thêm hướng kết nối từ khu vực Nhơn Trạch đến tuyến T1 dẫn vào sân bay. Trên công trường, các nhà thầu tổ chức tăng ca, tập trung hoàn thiện mặt đường và các hạng mục phụ trợ. Tuy nhiên, khó khăn về vận chuyển vật liệu cùng yêu cầu bảo đảm tiến độ đồng bộ trên toàn tuyến vẫn là áp lực trong giai đoạn nước rút.

Ông Trần Hoàng Định, Đại diện Đơn vị thi công Dự án Xây dựng đường 25C qua xã Long Phước và Phước An, thành phố Đồng Nai chia sẻ: "Bên trái tuyến hiện còn công tác thi công 2 lớp cấp phối đá dăm, thảm nhựa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và trồng cây xanh. Anh em công trình đang tranh thủ làm tăng ca 3 ca 4 kíp, làm cả buổi trưa. Việc tập kết vật tư, vật liệu có gặp chút khó khăn trong quá trình vận chuyển về công trình".

Ở cửa ngõ sân bay, tuyến T1 và T2 đã hình thành trục kết nối với Quốc lộ 51 và cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Cùng với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành và các tuyến đường địa phương, mạng lưới giao thông đang từng bước mở rộng khả năng kết nối liên vùng. Không chỉ phục vụ hành khách, các tuyến đường còn tạo điều kiện liên kết sân bay với đô thị, khu công nghiệp và hệ thống cảng biển. Đây cũng là lý do Đồng Nai tập trung triển khai đồng loạt nhiều dự án giao thông trọng điểm.

Đồng chí Hồ Văn Hà, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai khẳng định: "Đến thời điểm này, năm nay chúng ta đang thực hiện khoảng 9 dự án kết nối vào sân bay cũng như kết nối với TP.HCM. Cụ thể có 2 dự án là 25B và 25C sẽ thông tuyến toàn tuyến vào năm 2026. Trong đó, đường 25C dự kiến sẽ thông tuyến vào tháng 10, còn đường 25B sẽ thông tuyến vào tháng 12/2026. Năm nay, chúng ta cũng khởi công 3 tuyến: 769, 770B và 773 với tổng chiều dài khoảng 110 km để đảm bảo kết nối vào sân bay khá thuận lợi".

Sân bay quốc tế Long Thành đang từng bước hình thành cửa ngõ hàng không quốc tế mới của khu vực phía Nam. Để phát huy hiệu quả đầu tư, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành từng tuyến đường mà phải bảo đảm kết nối đồng bộ, thông suốt toàn mạng lưới. Đây cũng chính là nền tảng để thúc đẩy giao thương, logistics và tạo động lực tăng trưởng mới cho cả vùng Đông Nam Bộ.



